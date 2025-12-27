Schi alpin: Austriacul Marco Schwarz a câștigat super-G-ul de la Livigno, din cadrul Cupei Mondiale

Austriacul Marco Schwarz a obținut sâmbătă, 27 decembrie, a doua victorie în Cupa Mondială de Schi Alpin în doar o săptămână, după succesul de duminică, 21 decembrie, în proba de slalom uriaș de la Alta Badia.

Podiumul super-G de la Livigno a fost completat de elvețienii Alexis Monney și Franjo Von Allmen.

Schwarz, în vârstă de 30 de ani, a câștigat super-G-ul de la Livigno, Italia, cu un timp de 1:10.33. El a terminat în fața unui grup de schiori elvețieni de viteză: Alexis Monney, Franjo Von Allmen și campionul mondial în exercițiu, Marco Odermatt.

Alexis Monney a încheiat la 0,20 secunde în spatele lui Marco Schwarz, obținând primul său loc pe podium în această iarnă și al șaselea în total în Cupa Mondială.

Franjo Von Allmen a terminat la 0,25 secunde în urmă, locul trei reprezentând pentru el un rezultat aproape de victorie, după ce în ultimele două curse de super-G, la Beaver Creek și Val Gardena, nu reușise să termine pe podium.

Cu această performanță, Marco Schwarz urcă pe locul patru în clasamentul super-G, cu 145 de puncte, la 130 de puncte în spatele lui Odermatt, care a ratat podiumul la Livigno cu 0,04 secunde.