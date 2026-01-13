Mikaela Shiffrin câștigă slalomul de la Flachau și ajunge la 107 victorii în Cupa Mondială de schi alpin

Mikaela Shiffrin a fost lider încă din prima manșă a etapei de la Flachau. Americanca a reușit să își păstreze avantajul în manșa secundă, impunându-se cu un avans de 41 de sutimi de secundă față de compatrioata sa Paula Moltzan.

Podiumul a fost completat de austriaca Katharina Truppe, spre bucuria publicului prezent.

„Atmosfera a fost extraordinară. Este mereu dificil să câștigi aici, trebuie să schiezi la maximum. Sunt foarte fericită să împart podiumul cu Paula, una dintre cele mai bune partenere de antrenament ale mele”, a declarat Shiffrin după cursă.

Victoria de la Flachau vine ca o revanșă pentru Shiffrin, după ce, în urmă cu zece zile, fusese învinsă în slalom la Kranjska Gora, în Slovenia, de elvețianca Camille Rast, care a pus capăt unei serii de cinci victorii consecutive ale americancei în această probă, de la începutul sezonului.

Cu acest succes, Mikaela Shiffrin își consolidează poziția de lider în clasamentul general al Cupei Mondiale, cu 923 de puncte, având un avans de 170 de puncte față de Camille Rast.

De asemenea, americanca își confirmă statutul de mare favorită la slalom, cu trei săptămâni și jumătate înaintea Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina.

Cupa Mondială feminină de schi alpin va continua la finalul săptămânii, cu etapele programate la Tarvisio, în Italia.