Victorie spectaculoasă la Semmering: Mikaela Shiffrin câștigă slalomul și își consolidează poziția de lider în Cupa Mondială

Schioarea americană Mikaela Shiffrin a obținut o nouă victorie în Cupa Mondială feminină de slalom, duminică seara, la Semmering, în Austria, scrie The Guardian.

„Nu m-am simțit prea bine. Nu mă așteptam să termin cu lumina verde. A fost una dintre acele zile.”, a spus Shiffrin.

Sportiva din Statele Unite, câștigătoarea ultimei etape din sezonul trecut și a primelor patru curse din actuala campanie, a încheiat prima manșă pe locul patru, cu un timp sub așteptări.

În a doua manșă, disputată pe o pârtie degradată, Shiffrin a reușit cel mai bun timp al zilei. Ea a devansat-o pe elvețianca Camille Rast cu 0,09 secunde, iar pe albaneza Lara Colturi cu 0,57 secunde, aceasta din urmă ocupând poziția a treia.

„Azi a fost greu și se poate vedea schiul acestor femei”, a spus Shiffrin.

„A fost o zi foarte grea astăzi. Condițiile au fost dificile și a fost o luptă foarte strânsă. Presiunea era mare și am dat tot ce am putut, am făcut cea mai bună manșă posibilă.”, a mai spus americanca.

După cinci curse de slalom, Shiffrin are punctaj maxim, 500 de puncte, și conduce detașat clasamentul disciplinei. Ea are un avantaj de 220 de puncte față de Lara Colturi, aflată pe locul doi.

În clasamentul general, americanca a ajuns la 698 de puncte, cu 195 peste Camille Rast.

Întrebată duminică dacă această cursă a reprezentat un final ideal de an, Mikaela Shiffrin a răspuns cu umor.

„Perfect? Nu știu dacă acesta este cuvântul potrivit, dar cu siguranță a fost un final”, a spus ea.