Schi alpin. Marco Odermatt, record istoric la Wengen: a patra victorie la coborâre

Schiorul elvețian Marco Odermatt a câștigat, sâmbătă, proba de coborâre din Cupa Mondială de la Wengen, obținând a patra victorie din carieră pe celebra pârtie Lauberhorn și stabilind un record absolut al competiției pe pârtia austriacă.
17 ian. 2026, 15:48

Marco Odermatt s-a impus într-o cursă scurtată din cauza vântului puternic, devansându-l cu 0,79 secunde pe austriacul Vincent Kriechmayr și cu 0,90 secunde pe italianul Giovanni Franzoni.

Este al patrulea succes consecutiv al elvețianului în coborârea de la Wengen, depășindu-i pe Franz Klammer și Beat Feuz, care aveau câte trei victorii pe acest traseu.

Organizatorii au redus drastic lungimea cursei, iar porțiunea îngustă și tehnică „Kernen S” a fost decisivă. Odermatt a abordat perfect sectorul, ieșind cu o viteză superioară tuturor rivalilor.

Alți doi elvețieni, Franjo von Allmen și Alexis Monney, au încheiat pe locurile patru și cinci.

Von Allmen, campion mondial en-titre la coborâre, a riscat mai mult, a atins o cameră TV în „S”-ul Kernen și a căzut la sosire, fără a suferi accidentări serioase.

Italianul Dominik Paris s-a clasat al șaselea, deși a înregistrat cea mai mare viteză a cursei, 151,57 km/h.

Succesul de la Wengen reprezintă victoria cu numărul 52 pentru Odermatt în Cupa Mondială, apropiindu-l la doar două succese de Hermann Maier, aflat pe locul trei în clasamentul all-time.

Elvețianul are un avans consistent în ierarhia generală (peste 500 de puncte față de brazilianul Lucas Braathen, al doilea clasat) și este favorit la al cincilea Glob de Cristal consecutiv, înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina.

