Escrocii și bișnițarii au perturbat Cupa Africii. Partidele de fotbal se joacă în fața unor tribune goale

Escrocii și bișnițarii au perturbat Cupa Africii pe Națiuni. Numeroase partide de fotbal din cea mai importantă competiție africană se joacă în fața unor tribune goale.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
27 dec. 2025, 15:12, Sport

De la începutul competiției, mai multe meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni (CAN 2025) s-au jucat în fața unor tribune aproape goale.

Competiția care se desfășoară în Maroc nu reușește să atragă suporteri. În mod ciudat, tribunele sunt aproape goale chiar și atunci când unele meciuri sunt anunțate ca fiind sold-out, potrivit Le Figaro.

Distribuția biletelor pentru meciurile de la CAN 2025 este afectată de piața neagră. Pe rețelele de socializare, grupurile dedicate vânzării și schimbului de bilete au mii de membri. Asta deși Confederația Africană de Fotbal (CAF) limitează achizițiile de bilete la patru de persoană și interzice orice revânzare în afara canalelor sale autorizate.

Totuși, unii bișnițari au monopolizat piața, reușind să cumpere numeroase bilete prin intermediari. Ei revând bilete la prețuri exorbitante de câteva mii de dirhami, echivalentul a sute de euro ceea ce îi îndepărtează pe suporteri.

Escroci și bișnițari

Din păcate, chiar și cu râvnitul bilet în mână, fanilor nu li se garantează intrarea pe stadioane. În timpul competiției, au fost raportate numeroase incidente în care oamenilor li s-a refuzat intrarea. Anul acesta, CAF a implementat „Fan ID”, un sistem de securitate cu un număr de identificare emis de platforma YALLA, esențial pentru obținerea unui bilet.

Escrocii profită de situație pentru a-și înșela victimele solicitând documente precum actul de identitate pentru a copia informațiile și apoi a vinde aceleași bilete altora. Prin urmare, unii fani sunt refuzați la intrări, deoarece biletele lor au fost deja folosite.

La rândul său, CAF (Confederația Africană de Fotbal) a reiterat că toate revânzările neautorizate duc la anularea biletului în cauză și pot duce la acțiuni în justiție. Mai multe arestări au fost deja efectuate.

