U Cluj și Metalul Buzău, în sferturile Cupei României. Cinci meciuri, programate joi

Universitatea Cluj – Oțelul Galați s-a încheiat miercuri seara cu scorul de 2-0, în grupa C a Cupei României. În aceeași grup. Metalul Buzău s-a impus cu 1-0 în fața echipei Sepsi OSK, iar meciul Sporting Liești – AFK Csikszereda s-a încheiat cu scorul 0-5.

U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat astfel în sferturi, alăturându-se echipelor CFR Cluj și Campionii FC Argeș, care și-au asigurat marți calificarea din grupa A.

Joi sunt programate în cadrul grupelor cinci partide, în urma cărora se vor stabili și celelalte echipe calificate în sferturi.

În grupa B, de la ora 20.30, se joacă două partide: Universitatea Craiova – FCSB și CS Gloria Bistrița – UTA Arad.

De la ora 18.00 au loc trei partide în grupa D: Dinamo 1948 – Hermannstadt, CS Dinamo București – Farul Constanța și Concordia Chiajna – FC Botoșani.