Miercuri are loc tragerea la sorți a fazelor finale din Cupa României la baschet

Tragerea la sorți va avea loc miercuri de la ora 14.00, a anunțat Federația Română de Baschet.

Este vorba de Final 8 la masculin și Final 4 la feminin.

La masculin, sunt calificate U-BT Cluj-Napoca, CSM Oradea, Steaua București, SCMU Craiova, CS Vâlcea 1924, CSO Voluntari, CSM Târgu Mureș și Dinamo.

Turneul Final 8 al Cupei României se va desfășura la Oradea, între 14 și 18 februarie. Formatul competițional prevede ca primele douǎ zile (14-15 februarie) sǎ fie rezervate duelurilor din sferturile de finalǎ, urmând ca în 16 februarie sǎ se dispute semifinalele. Ziua de 17 e programatǎ a fi liberǎ de competiții, iar finala se va disputa pe 18 februarie.

La feminin, sutn calificate în această fază Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, Rapid, CSU Târgoviște și Baschet UAV Arad.

Turneul Final 4 este programat sǎ se dispute in 20-21 februarie 2026, la Sighetul Marmației.