Dueluri de foc în turneul Final 8 al Cupei României la baschet masculin

Reeditarea finalei de anul trecut dintre CSO Voluntari și CSM Oradea, dar și meciul dintre U-BT Cluj-Napoca și Steaua Sharks sunt doar două dintre meciurile din turneul Final 8 al Cupei României la bsschet masculin.
Foto: FRB
Cosmin Pirv
14 ian. 2026, 14:36, Sport

La sediul Federației Române de Forbal au fost trase la sorți miercuri meciurile din ultima fază a Cupei României.

CSM Târgu Mureș-SCMU Craiova, CSO Voluntari-CSM Oradea, U-BT Cluj-Napoca-Steaua Sharks București și Dinamo București-CS Vâlcea 1924 sunt partidele trase la sorți.

CSO Voluntari-CSM Oradea este reeditarea finalei de anul trecut, când orădenii au pierdut în fața lui echipei Voluntari, iar U-BT Cluj-Napoca revine în baschetul românesc în acest turneu, după ce a participat până acum doar în Eurocup și ABA League.

Partidele se vor disputa în 14 și 15 februarie. Semifinalele sunt programate în 16 februarie, iar în 18 februarie va avea loc finala Cupei României. Turneul Final 8 este găzduit de Oradea.

