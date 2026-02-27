Prima pagină » Sport » Naționala de baschet masculin a României pierde în Portugalia, în preliminariile Cupei Mondiale

Reprezentativa României de baschet masculin a fost învinsă de Portugalia, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 82-99, în al treilea meci din Grupa B a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2027.
Naționala de baschet masculin a României pierde în Portugalia, în preliminariile Cupei Mondiale
sursă foto: FR Baschet
Petre Apostol
27 feb. 2026, 23:14, Sport

Portugalia a preluat controlul jocului încă din primul sfert, câștigat clar, cu 25-12. România a încercat o revenire în sfertul al doilea, marcând 34 de puncte, dar nu a recuperat decât 5 puncte.

Gazdele au preluat din nou inițiativa, după pauza mare, și s-a desprins tot mai mult. Diferența cea mai mare a fost de 20 de puncte. În final, Portugalia s-a impus cu scorul de 99-82.

Pentru Portugalia, Diogo Brito a fost cel mai bun marcator, cu 32 de puncte (8/12 de la distanță). Acesta a adăugat 7 recuperări și 4 pase decisive.

De asemenea, Travante Williams a marcat 25 de puncte și a reușit 8 recuperări.

Pentru echipa antrenată de Mihai Silvășan, Bogdan Nicolescu a fost principalul realizator, cu 25 de puncte. Nicolescu a mai bifat 6 recuperări, 2 pase decisive și 4 intercepții.

Emi Cățe a adăugat 12 puncte și 10 recuperări (7 ofensive), iar Mihai Măciucă a marcat tot 12 puncte.

Americanul naturalizat de la campioana României, U-BT Cluj, Daron Russell, a încheiat cu 9 puncte, doar cu două aruncări reușite din acțiune. A adăugat 7 recuperări și 4 pase decisive.

Alte contribuții au venit de la Lucas Tohătan (6 puncte, 4 recuperări) și Dragoș Diculescu (6 puncte, 3 pase decisive).

Pentru naționala tricoloră, reprezintă a treia înfrângere din tot atâtea meciuri disputate. Misiunea României devine acum aproape imposibilă.

Portugalia egalează pe Grecia și Muntenegru, cu 2 victorii și 1 înfrângere, înainte de startul returului.

România va avea șansa să se revanșeze față de Portugalia, primind vizita echipei lusitane, luni, la Pitești, de la ora 19:00.

