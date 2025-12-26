Prima pagină » Sport » Maroc, doar egal cu Mali la Cupa Africii: gol din penalti pentru Brahim, Mbappé – spectator de lux

Naționala de fotbal din Maroc a remizat, vineri noapte, scor 1-1, cu Mali, în a doua etapă a fazei grupelor Cupei Africii pe Națiuni, într-un meci disputat la Rabat. Reușita lui Brahim Díaz, din penalti, nu a fost suficientă pentru ca selecționata gazdă să obțină victoria.
Partida dintre Maroc și Mali a fost decisă de două lovituri de pedeapsă, câte una pentru fiecare echipă.

Brahim Díaz, mijlocașul lui Real Madrid, a fost cel mai activ jucător al marocanilor în prima jumătate a meciului. Brahim a deschis scorul în minutul 45+5, după ce tot el a obținut penaltiul. Este al doilea său gol la acest turneu final, performanță care îl aduce la egalitate în clasamentul golgheterilor cu Mohamed Salah.

Avantajul Marocului a fost însă de scurtă durată. În partea a doua, Mali a beneficiat la rândul său de un penalti, după un fault comis de El Yamik asupra lui Sinayoko, iar acesta a transformat fără emoții, stabilind scorul final, 1-1.

În tribune s-a aflat și Kylian Mbappé, invitat special al bunului său prieten Achraf Hakimi. Fundașul marocan nu a putut evolua. Este așteptat să revină în următoarea partidă, contra Zambiei.

Brahim Díaz, înlocuit la Maroc în a doua jumătate

Brahim Díaz a fost înlocuit în minutul 70, decizie influențată și de riscul unei a doua avertizări, care l-ar fi suspendat pentru următorul meci. Finalul partidei a fost lipsit de ritm, cu multe întreruperi provocate de jucătorii din Mali, deși En-Nesyri a ratat o ocazie importantă care putea aduce victoria gazdelor.

După acest rezultat, Marocul rămâne pe primul loc în Grupa A, cu 4 puncte. Mali și Zambia se află pe locurile 2 și 3, la egalitate de puncte – 2. Comoros, cu un punct, ocupă ultima poziție a grupei.

Într-un alt rezultat al zilei, Egipt a învins, în inferioritate numerică, Africa de Sud, scor 1-0. Egipt și-a asigurat calificarea în optimi, fiind pe primul loc al Grupei B, cu două victorii din tot atâtea meciuri.

