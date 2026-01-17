Prima pagină » Sport » Nigeria învinge Egipt, la penalty-uri, și câștigă medaliile de bronz la Cupa Africii pe Națiuni

Nigeria a cucerit medaliile de bronz la Cupa Africii pe Națiuni la fotbal, desfășurată în Maroc, după ce a învins Egipt, cu 4-2 la loviturile de departajare, în urma unei remize fără gol în timpul regulamentar, într-un meci disputat la Casablanca, sâmbătă seară.
Nigeria învinge Egipt, la penalty-uri, și câștigă medaliile de bronz la Cupa Africii pe Națiuni
Petre Apostol
17 ian. 2026, 21:03, Sport

Portarul Stanley Nwabali a fost omul meciului pentru Nigeria, reușind să apere două penalty-uri, inclusiv pe cele executate de vedetele Egiptului, Mohamed Salah și Omar Marmoush.

Seria penalty-urilor nu a început ideal pentru Nigeria, Fisayo Dele-Bashiru ratând primul șut, apărat de goalkeeperul egiptean Ouba Shobeir. Însă Nwabali a întors complet soarta duelului, intervenind spectaculos la execuțiile lui Salah și Marmoush.

Ulterior, Akor Adams, Moses Simon, Alex Iwobi și Ademola Lookman au transformat fără emoții, iar Nigeria s-a impus cu 4-2, asigurându-și un loc pe podium.

Partida pentru locul 3 a fost una extrem de echilibrată, cu puține șanse mari de gol. Egiptul a avut prima oportunitate importantă, când Salah l-a lansat perfect pe Mahmoud Trezeguet, însă Nwabali a ieșit rapid și a blocat faza.

Salah a mai fost aproape de gol de două ori consecutiv, cu execuții la colțul scurt, dar portarul nigerian a intervenit decisiv, ajutat și de o deviere a lui Semi Ajayi.

Nigeria a crezut că a deschis scorul cu 10 minute înainte de pauză, când Akor Adams a marcat cu capul, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, Paul Onuachu fiind sancționat pentru fault în construcția fazei.

La doar câteva secunde după reluarea jocului, Ademola Lookman a înscris, dar a fost semnalizat în ofsaid. Nigeria a continuat să preseze, prin șuturi de la distanță ale lui Raphael Onyedika și Moses Simon, fără a-l putea învinge pe Shobeir.

În marea finală se vor confrunta Maroc și Senegal, meci programat duminică, de la ora 21:00.

