Egipt se califică la Campionatul Mondial din 2026. Salah devine golgheterul all-time al calificărilor Africii

Ibrahim Adel a deschis scorul în minutul 8, urmat de Mohamed Salah, care a transformat dintr-o pasă a lui Trezeguet. Salah și-a completat prestația remarcabilă cu un lob spectaculos pentru 3-0.

Astfel, Salah și-a trecut numele în istoria calificărilor africane pentru Cupa Mondială, stabilind un nou record pentru cele mai multe goluri marcate de un jucător african în preliminariile CM. Fotbalistul lui Liverpool a ajuns la 20 de goluri în total, depășind acum legende precum Didier Drogba, Samuel Eto’o și Islam Slimani.

Egiptul se alătură Marocului și Tunisiei ca al treilea reprezentant african calificat la turneul final extins la 48 de echipe. Egiptul a mai participat la Cupa Mondială în 1934, 1990 și 2018.

Tot miercuri, Ghana și-a consolidat poziția în Grupa I cu o victorie clară, 5-0, în fața Republicii Centrafricane. Jordan Ayew a fost motorul echipei, oferind pase decisive și înscriind, în timp ce Thomas Partey, Alexander Djiku și Kamaldeen Sulemana au completat scorul de pe tabelă. Ghana are nevoie de un singur punct în ultima etapă, acasă cu Comoros, pentru a se califica, deși ar putea ajunge la turneul final și în cazul unei înfrângeri, datorită golaverajului.

Alte rezultate notabile din calificările africane: Madagascar a învins Comore cu 2-1, menținându-și șansele la ultimul act, iar Capul Verde a ratat ocazia de a se califica după 3-3 cu Libia. Algeria poate obține calificarea joi cu o victorie în fața Somaliei, în Grupa G.

Runda finală a calificărilor africane se va disputa duminică, când Ghana va juca acasă cu Comore, iar Madagascar va vizita Mali, mai multe echipe luptând pentru locurile rămase în play-off-ul continental.