Insulele Capului Verde se califică în premieră la Campionatul Mondial de Fotbal

Zi istorică pentru Insulele Capul Verde!

Micul arhipelag de la coasta Senegalului s-a calificat pentru Cupa Mondială de Fotbal din 2026, în premieră, după ce a învins Eswatini cu 3-0 luni, la Praia, relatează Le Figaro.

Capul Verde a terminat în mod neașteptat pe primul loc în Grupa D a calificărilor din Zona Africană, în fața Camerunului, clasat pe locul doi, care a fost ținut la egalitate cu Angola, scor 0-0. Capul Verde se alătură celorlalte cinci echipe africane deja calificate: Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt și Ghana, care și-a asigurat biletul duminică seara.

Cu cei aproximativ 525.000 de locuitori ai săi, Capul Verde, clasat pe locul 70 în clasamentul FIFA, devine, după Islanda, cea mai puțin populată țară calificată la o Cupă Mondială.