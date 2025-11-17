Olanda s-a calificat la Campionatul Mondial de Fotbal

Triplu finalistă în 1974, 1978 și 2010, Olanda va participa la a 12-a ediție a Cupei Mondiale după ce au terminat pe primul loc în Grupa G, în fața Poloniei, care a câștigat cu 3-2 în Malta, și vor trebui să treacă de baraj în martie anul viitor pentru a ajunge la turneul din America de Nord, potrivit France24.

Cu un golaveraj foarte avantajos de +13 față de Polonia la începutul meciului, olandezii și-ar fi putut permite chiar și o înfrângere. Însă oamenii lui Ronald Koeman i-au încântat pe cei 50.000 de spectatori de pe Johan Cruyff Arena cu jocul lor ritmat, prea rapid pentru lituanienii care erau constant blocați în propria jumătate de teren.

Scorul a fost 1-0 la pauză, în ciuda dominației covârșitoare a gazdelor, grație unei prestații remarcabile a portarului lituanian Edvinas Gertmonas. Cu puțin înainte de ora de joc însă, Gertmonas a fost neputincios să-l împiedice pe Cody Gakpo să facă scorul 2-0. Două minute mai târziu, Xavi Simons a șutat de la mică distanță și a dus scorul la 3-0. Doneyll Malen a pecetluit victoria încă două minute mai târziu, iar Koeman a introdus cinci rezerve.