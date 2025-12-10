Prima pagină » Sport » Naționalele U19 și U17 ale României și-au aflat adversarele din calificările la Euro 2026

Naționalele U19 și U17 ale României și-au aflat adversarele din calificările la Euro 2026

Naționalele de fotbal U19 și U17 ale României și-au aflat miercuri adversarele din calificările pentru campionatele europene de anul viitor.
Naționalele U19 și U17 ale României și-au aflat adversarele din calificările la Euro 2026
Foto: FRF
Cosmin Pirv
10 dec. 2025, 14:35, Sport

Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de la Turul de Elită la U19, respectiv cele din Runda 2 la U17, au avut loc miercuri la Nyon, înElveția. Meciurile sunt programate să se dispute în luna martie a anului viitor.

Naționala U19, pregătită de Adrian Dulcea, se va lupta pentru un loc la turneul final din Țara Galilor cu Ucraina, Kazahstan și Irlanda de Nord.

Reprezentativa U17, pregătită de Mircea Diaconescu, va lupta pentru un loc la turneul organizat de Estonia cu Islanda, Portugalia și Italia.

Doar câștigătoarele grupelor vor merge la Campionatele Europene dedicate naționalelor U19 și U17. Gazdele respectivelor competiții, Țara Galilor (U19) și Estonia (U17), sunt calificate automat, transmite FRF.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
Gandul
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Cancan
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Prosport
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
Libertatea
Data exactă până când vor mai plăti CASS pensionarii care încasează peste 3.000 lei
CSID
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
Promotor