Naționalele U19 și U17 ale României și-au aflat adversarele din calificările la Euro 2026

Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de la Turul de Elită la U19, respectiv cele din Runda 2 la U17, au avut loc miercuri la Nyon, înElveția. Meciurile sunt programate să se dispute în luna martie a anului viitor.

Naționala U19, pregătită de Adrian Dulcea, se va lupta pentru un loc la turneul final din Țara Galilor cu Ucraina, Kazahstan și Irlanda de Nord.

Reprezentativa U17, pregătită de Mircea Diaconescu, va lupta pentru un loc la turneul organizat de Estonia cu Islanda, Portugalia și Italia.

Doar câștigătoarele grupelor vor merge la Campionatele Europene dedicate naționalelor U19 și U17. Gazdele respectivelor competiții, Țara Galilor (U19) și Estonia (U17), sunt calificate automat, transmite FRF.