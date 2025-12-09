Prima pagină » Economic » Curs valutar, 9 decembrie. Euro, ușor mai ieftin. Aurul, mai scump

Curs valutar, 9 decembrie. Euro, ușor mai ieftin. Aurul, mai scump

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 9 decembrie 2025.
Maria Miron
09 dec. 2025, 14:03, Economic

Moneda europeană a scăzut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0897 lei. Dolarul american și-a recuperat pierderea din ziua anterioară, urcând la 4,3711 lei, urmat de lira sterlină, în creștere până la 5,8278 lei. Francul elvețian s-a depreciat până la 5,4198 lei.

Aurul urcă ușor

Gramul de aur a fost ușor mai scump – cu mai puțin de 1 leu – fiind evaluat la 590,8939 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9577 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0897

Dolarul SUA

USD

4,3711

Francul elvețian

CHF

5,4198

Lira sterlină

GPB

5,8278

Gramul de aur

XAU

590,8939

Dolarul australian

AUD

2,9020

Dolarul canadian

CAD

3,1575

Coroana cehă

CZK

0,2097

Coroana daneză

DKK

0,6815

Lira egipteană

EGP

0,0917

100 Forinți maghiari

HUF

1,3266

100 Yeni japonezi

JPY

2,7997

Leul moldovenesc

MDL

0,2569

Coroana norvegiană

NOK

0,4323

Zlotul polonez

PLN

1,2027

Coroana suedeză

SEK

0,4671

Lira turcească

TRY

0,1026

Rubla rusească

RUB

0,0570

Leva bulgărească

BGN

2,6023

Randalul sud-african

ZAR

0,2566

Realul brazilian

BRL

0,8047

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6188

Rupia indiană

INR

0,0486

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2978

Peso-ul mexican

MXN

0,2393

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5303

Dinarul sârbesc

RSD

0,0433

Hryvna ucraineană

UAH

0,1037

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1901

Bahtul thailandez

THB

0,1373

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5618

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0262

Shekelul israelian

ILS

1,3607

100 Coroane islandeze

ISK

3,4205

Ringgitul malaysian

MIR

1,0622

Peso-ul filipinez

PHP

0,0737

Dolarul singaporez

SGD

3,3710

DST

XDR

5,9577

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

