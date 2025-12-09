Curs valutar, 9 decembrie. Euro, ușor mai ieftin. Aurul, mai scump

Moneda europeană a scăzut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0897 lei. Dolarul american și-a recuperat pierderea din ziua anterioară, urcând la 4,3711 lei, urmat de lira sterlină, în creștere până la 5,8278 lei. Francul elvețian s-a depreciat până la 5,4198 lei.

Aurul urcă ușor

Gramul de aur a fost ușor mai scump – cu mai puțin de 1 leu – fiind evaluat la 590,8939 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9577 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0897 Dolarul SUA USD 4,3711 Francul elvețian CHF 5,4198 Lira sterlină GPB 5,8278 Gramul de aur XAU 590,8939 Dolarul australian AUD 2,9020 Dolarul canadian CAD 3,1575 Coroana cehă CZK 0,2097 Coroana daneză DKK 0,6815 Lira egipteană EGP 0,0917 100 Forinți maghiari HUF 1,3266 100 Yeni japonezi JPY 2,7997 Leul moldovenesc MDL 0,2569 Coroana norvegiană NOK 0,4323 Zlotul polonez PLN 1,2027 Coroana suedeză SEK 0,4671 Lira turcească TRY 0,1026 Rubla rusească RUB 0,0570 Leva bulgărească BGN 2,6023 Randalul sud-african ZAR 0,2566 Realul brazilian BRL 0,8047 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6188 Rupia indiană INR 0,0486 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2978 Peso-ul mexican MXN 0,2393 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5303 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1037 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1901 Bahtul thailandez THB 0,1373 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5618 100 Rupii indoneziene IDR 0,0262 Shekelul israelian ILS 1,3607 100 Coroane islandeze ISK 3,4205 Ringgitul malaysian MIR 1,0622 Peso-ul filipinez PHP 0,0737 Dolarul singaporez SGD 3,3710 DST XDR 5,9577

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.