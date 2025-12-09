Curs valutar, 9 decembrie. Euro, ușor mai ieftin. Aurul, mai scump

Moneda europeană a scăzut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0897 lei. Dolarul american și-a recuperat pierderea din ziua anterioară, urcând la 4,3711 lei, urmat de lira sterlină, în creștere până la 5,8278 lei. Francul elvețian s-a depreciat până la 5,4198 lei.
Gramul de aur a fost ușor mai scump – cu mai puțin de 1 leu – fiind evaluat la 590,8939 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9577 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0897
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,3711
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,4198
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,8278
|
Gramul de aur
|
XAU
|
590,8939
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,9020
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1575
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2097
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6815
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0917
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3266
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,7997
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2569
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4323
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,2027
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4671
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1026
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0570
|
Leva bulgărească
|
BGN
|
2,6023
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2566
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8047
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6188
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0486
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,2978
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2393
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,5303
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0433
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1037
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,1901
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1373
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5618
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0262
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3607
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,4205
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0622
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0737
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,3710
|
DST
|
XDR
|
5,9577
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.