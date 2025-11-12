România U19 învinge Andorra la startul calificărilor pentru Campionatul European de fotbal din 2026

După o primă parte de joc echilibrată, fără goluri, tricolorii au dominat categoric partea secundă.

Toma a deschis scorul în minutul 47, iar Tomșa a reușit o dublă în minutele 58 și 62, desprinzând România la 3-0. Andorra a redus din diferență prin Gonzalez Garcia (69’), însă Senciuc a stabilit scorul final, 4-1, în minutul 83.

Pentru România au evoluat: Ungureanu – Gașpăr, Racu, Fotin, Techereș (Senciuc 74’) – Tomșa (Vereș 65’), Bodo, Pîrvu (cpt.) – Toroc (Necșulescu 46’), Stoian (Stanciu 84’), Toma (Petculescu 65’).

În cealaltă partidă a grupei, Finlanda a învins Islanda cu 3-2.

Următoarele meciuri ale tricolorilor sunt programate astfel:

România – Finlanda, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 16:00, pe Stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari

Islanda – România, marți, 18 noiembrie, ora 16:00, pe Stadionul „Concordia” din Chiajna

Toate partidele din această grupă sunt găzduite de România, pe stadioanele din Voluntari, Chiajna și Buftea. Primele două echipe clasate vor avansa în Turul de Elită, programat în primăvara lui 2026.

Turneul final al Campionatului European U19 va avea loc între 28 iunie și 11 iulie 2026 în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor și Colwyn Bay.