România își află joi adversarele la barajul pentru Campionatul Mondial de fotbal

Jucatorii echipei nationale a Romaniei reactioneaza dupa ce au inscris un gol in timpul meciului de fotbal contra selectionatei statului San Marino din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, marti, 18 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Naționala României mai are o șansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă. Semifinala este programată pe 26 martie 2026, iar finala pe 31 martie.

Tragerea la sorți a play-off-ului are loc joi, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.

Potrivit FRF, România se află în urna a patra, obținând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Națiunilor 2024/25.

Urnele pentru tragerea la sorți vor fi următoarele (urnele 1-3 sunt stabilite în funcție de clasamentul FIFA, în timp ce în urna 4 sunt câștigătoarele de grupă din Liga Națiunilor care nu s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii):

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo

Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

În semifinală, România va întâlni una dintre echipele din urna 1 (Italia/Danemarca/Ucraina/Turcia) în deplasare. Dacă va învinge, naționala noastră va juca finala împotriva câștigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 și alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorți. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorți.

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene și intercontinentale.