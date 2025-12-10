Măsuri de ordine și siguranță pentru meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga

Meciul se va disputa joi pe stadionul Stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, începând cu ora 19:45. Universitatea Craiova va întâlni Sparta Praga, în cadrul UEFA Conference League.

Potrivit comunicatului remis de Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, accesul pe stadion se face începând cu ora 17:45.

Spectatorii vor fi supuși unui control riguros făcut de către jandarmerie, dar și o societate specializată de protecție și pază. Intrarea pe stadion se va face sub îndrumarea forțelor de ordine.

La meci vor fi prezente echipaje de poliție, jandarmerie, dar și pompieri.

Suporterilor li se recomandă:

să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porților de acces, pentru a evita aglomerația în jurul punctelor de intrare în arena sportivă;

să manifeste răbdare, să respecte indicațiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

•

• în cazul în care sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forțelor de ordine din zonă;

părinții să supravegheze cu atenție sporită copiii.

De asemenea, suporterilor le este recomandat să evite deplasarea în grupuri mari la sau de la arena sportivă, să nu se implice în acte care ar putea duce la tulburarea ordinii și liniștii publice și să evite orice formă de agresivitate verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente. Potrivit jandarmilor, orice „încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancționată cu fermitate de către forțele de ordine”.

Spectatorii nu au voie să intre pe stadion cu băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanților la competiția sportivă.

Jandarmii craioveni reamintesc că „afișarea de inscripții care incită la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violenţă” este interzisă.

Jandarmii reamintesc și încercarea de a intra pe stadion, în cazul suporterilor care au interdicție la meciuri, constituie o infracțiune.