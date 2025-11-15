Informații importante pentru suporterii români la meciul Bosnia – România: reguli de acces, restricții și recomandări

Organizatorii meciului Bosnia – România au transmis detalii esențiale pentru suporteri. La partida programată sâmbătă, de la ora 21:45, în preliminariile pentru Mondial, sunt așteptați aproximativ 11.700 de spectatori, dintre care 750 vor fi suporteri români – 550 în peluză și 200 în tribună.

Accesul către stadion va fi restricționat complet cu patru ore înainte de începerea meciului, toate străzile din zonă fiind închise traficului, cu excepția vehiculelor aflate pe lista oficială transmisă de Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina (FA BiH). Suporterii români au primit prin e-mail un formular pe care trebuie să îl completeze pentru înregistrarea mașinii.

Suporterii au voie cu tobe și portavoci

Pentru această partidă, nu sunt admise coregrafii de amploare, fiind permise doar bannerele și materialele standard de susținere. Tobele și portavocile pot fi folosite, însă autoritățile vor nota datele de identificare ale persoanelor care intră pe stadion cu aceste obiecte. Steagurile României și Bosniei sunt permise, însă fără bețe, conform regulilor de siguranță.

Suporterii români care se află la Zenica sunt încurajați să respecte instrucțiunile autorităților locale, să evite orice provocare și să își susțină echipa într-un mod civilizat, pentru a contribui la o atmosferă sigură și corectă.

Naționala României se pregătește pentru duelul cu Bosnia într-un meci important din preliminariile pentru Mondial.