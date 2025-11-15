Ce scrie presa de la Sarajevo înaintea meciului dintre Bosnia și România: „El e arma secretă” a lui Mircea Lucescu

Naționala lui Mircea Lucescu caută revanșa după înfrângerea din primăvară, când România a pierdut cu 0-1 pe Arena Națională.

Austria este pe primul loc în grupă, cu 15 puncte, urmată de Bosnia-Herțegovina, care are 13 puncte. România ocupă locul trei, cu 10 puncte. Cipru are 8 puncte, iar San Marino nu are niciun punct.

Înaintea confruntării dintre Bosnia și România, presa bosniacă a analizat variantele de start ale României și a notat că Mircea Lucescu ar pregăti o surpriză.

„El e arma secretă a României!”

Site-ul sport.novi.ba scrie că „arma secretă” a României ar fi Denis Drăguș, informație atribuită lui Giovanni Becali, relatează ProSport.

„În România au început deja speculațiile că selecționerul Mircea Lucescu pregătește o surpriză pentru Bosnia și Herțegovina, iar zvonul despre arma secretă vine de la cunoscutul impresar și om de afaceri Giovanni Becali.

Becali susține că jucătorul pe care mizează Lucescu este Denis Drăguș. Deși în presă s-a vehiculat că Daniel Birligea ar putea fi titular, Becali este convins că Drăguș poate decide rezultatul meciului de mâine.

Planul selecționerului pentru meciul de totul sau nimic de la Zenica se bazează pe viteză și eficiență în ofensivă. Ambele echipe vizează cel puțin locul secund în grupă, iar Drăguș ar putea fi jucătorul care va decide cine pleacă învingător”, au scris jurnaliștii de sport.novi.ba.