Ce post de televiziune transmite meciul Bosnia – România din preliminariile pentru Campionatul Mondial

Partida Bosnia-Herțegovina – România se dispută de la ora 21:45, pe stadionul din Zenica.

Naționala lui Mircea Lucescu caută revanșa după înfrângerea din primăvară, când România a pierdut cu 0-1 pe Arena Națională.

Situația grupei înaintea meciului de la Zenica arată un clasament strâns în lupta pentru primele două poziții. Austria este lider, cu 15 puncte după șase partide, urmată de Bosnia-Herțegovina, care are 13 puncte. România se află pe locul al treilea, cu 10 puncte în tot atâtea meciuri. Cipru este pe locul patru, cu 8 puncte, iar San Marino închide grupa fără punct după șapte etape.

Meciul Bosnia-România va fi transmis în direct de Prima TV și poate fi ascultat la Radio România Actualități.

Înaintea duelului Bosnia – România, de la ora 19:00 se joacă meciul Cipru – Austria, confruntare care poate influența decisiv calculele pentru primele două locuri.

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic, iar turneul final va fi pentru prima dată extins la 48 de echipe.

În Europa, câștigătoarele grupelor se califică direct, iar echipele de pe locul al doilea merg la baraj.

Lotul naționalei României pentru meciul cu Bosnia:

Portari: Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Marian Aioani;

Fundași: Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Virgil Ghiță, Alexandru Chipciu, Nicușor Bancu, Lisav Eissat, Deian Sorescu, Vladimir Screciu;

Mijlocași: Marius Marin, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Claudiu Petrila;

Atacanți: Denis Drăguș, Daniel Bîrligea, David Miculescu, Valentin Mihăilă, Dennis Man.