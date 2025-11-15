Bosnia – România 3-1. „Tricolorii” au fost învinși la Zenica. Drăguș, eliminat la trei minute după ce a intrat

În urma eșecului din Bosnia, echipa lui Mircea Lucescu nu mai are șanse să încheie grupa de calificare pe locul doi.

Bosnia își poate asigura calificarea directă la Mondial cu o victorie la Viena în ultima etapă.

Pentru „tricolori” rămâne varianta barajului prin Liga Națiunilor.

Clasamentul Grupei H:

Austria – 18 puncte Bosnia-Herțegovina – 16 puncte România – 10 puncte Cipru- 8 puncte San Marino – 0 puncte

Minutul 90+7 Fluier final.

Selecționata lui Mircea Lucescu a fost învinsă la Zenica.

Minutul 90+4 Gol Bosnia!

Tabakovic înscrie și lămurește soarta meciului.

Minutul 79: Gol Bosnia!

Bajraktarevic a șutat impecabil și a trimis mingea în vinclul porții lui Radu.

Minutul 68: Denis Drăguș este eliminat la doar trei minute după ce a intrat pe teren.

Atacantul român a primit cartonaș roșu direct, după ce l-a lovit cu talpa în zona capului pe Memic.

Minutul 62: Ocazie pentru România. Mihăilă a reluat din prima la centrarea lui Bîrligea, însă șutul a fost blocat de apărarea Bosniei.

Minutul 56: Marius Marin rămâne întins pe gazon după un contact cu Tabakovic, care l-a lovit cu cotul în zona capului. Deși mijlocașul României sângerează, arbitrul Michael Oliver un arată cartonașul galben.

Minutul 49: Gol Bosnia

După un start de repriză în care a forțat în ofensivă, Bosnia egalează prin Edin Džeko.

Minutul 46: A început repriza a doua

E pauză la meciul Bosnia-România din preliminariile Campionatului Mondial.

Minutul 45+2: Ocazie pentru Bosnia. Tahirovic a executat foarte bine o lovitură liberă, iar mingea a lovit în plin bara transversală, foarte aproape de vinclu.

Minutul 42: Ocazie mare pentru România! După o acțiune rapidă, mingea a ajuns la Man în interiorul careului, însă șutul său a trecut peste poartă.

Minutul 35: Ocazie pentru Bosnia. Memic a șutat periculos de la aproximativ 20 de metri, însă mingea a trecut pe lângă poarta lui Radu.

Minutul 30: Ocazie pentru România! Dennis Man a șutat puternic de la marginea careului, dar Vasilj a respins.

Minutul 20: Primele emoții pentru Ionuț Radu. Bazdar a reluat cu capul din apropiere, dar mingea a trecut peste poartă.

Minutul 17: GOOOL România!

Mihăilă a scăpat pe partea stângă și a trimis o minge în fața porții, unde Bîrligea a apărut la finalizare și a înscris.

Minutul 14: Ocazie uriașă pentru România! Mihăilă a fost lansat perfect în spatele apărării bosniace și a rămas singur cu portarul Vasilj, însă finalizarea sa a trecut pe lângă poartă după ce goalkeeperul bosniac a deviat mingea.

Minutul 5: Fanii Bosniei protestează la aproape orice decizie a arbitrului, iar fiecare posesie a României este întâmpinată cu huiduieli.

Minutul 1: A început partida!

UPDATE 21:45 Imnul României a fost huiduit de tot stadionul

În timpul momentului dedicat imnului României, stadionul a fost acoperit de zgomotul produs de suporterii gazdelor, care au huiduit prelung.

După startul meciului, din tribunele bosniace au venit din nou strigăte cu remarci jignitoare la adresa românilor.

UPDATE Austria s-a impus cu 2-0 în deplasarea din Cipru, într-un meci decisiv pentru configurația finală a grupei H din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Rezultatul elimină matematic România din cursa pentru calificarea directă și lasă „tricolorilor” doar varianta barajului.

Știrea inițială: Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat echipa de start.

Naționala caută revanșa după înfrângerea din primăvară, când România a pierdut cu 0-1 pe Arena Națională.

Echipele de start:

Bosnia-Herțegovina: 1. Vasilj – 23. Malić, 18. Katić, 17. Burnić, 4. Muharemović – 9. Baždar, 6. Tahirović, 20. Bajraktarević – 7. Dedić, 11. Džeko-cpt., 15. Memić.

Selecționer: Sergej Barbarez

Rezerve: 12. Hadžikić, 22. Zlomislić – 3. Hadžikadunić, 5. Kolašinac, 8. Gigović, 10. Tabaković, 13. Bašić, 16. Hadžiahmetović, 19. Šarić, 21. Alajbegović

România: 1. Radu – 2. Rațiu, 3. Racovițan, 5. Ghiță, 6. M. Marin, 8. Chipciu, 9. Bîrligea, 10. Hagi-cpt., 13. Mihăilă, 20. Man, 22. V. Dragomir.

Selecționer: Mircea Lucescu

Rezerve: 12. Târnovanu, 16. Aioani – 4. Rus, 7. Drăguș, 11. Bancu, 14. Screciu, 15. Eissat, 17. Miculescu, 18. R. Marin, 19. F. Tănase, 21. Petrila, 23. Sorescu

Scandal uriaș înaintea meciului

Înaintea meciului Bosnia – România, presa din Sarajevo a relatat un incident apărut pe traseul fanilor români care mergeau spre Zenica. În Serbia, la Belgrad, a fost afișat un banner cu un mesaj asociat lui Ratko Mladić, fapt care a stârnit reacții puternice în Bosnia.

Mai multe publicații bosniace au criticat apariția bannerului și au cerut măsuri suplimentare de securitate înaintea partidei. Subiectul a generat discuții legate de prezența suporterilor români la stadion și de modul în care autoritățile vor gestiona meciul de sâmbătă.