Dorinel Munteanu este noul antrenor al FC Hermannstadt: Mă leagă foarte multe de această echipă

Potrivit clubului din Sibiu, Dorinel Munteanu a semnat un contract valabil pentru un sezon și jumătate.

Întrebat cu ce gânduri a ales echipa din Sibiu, Munteanu a spus: „Din toate punctele de vedere, cu gânduri bune. În primul rînd mă refer la echipă, pentru că este cea mai importantă provocare a mea, ținând cont că la Sibiu am avut un trecut foarte frumos. Mă leagă foarte multe de acest oraș, de această echipă și îmi dorec împreună cu stafful, cu jucătorii, să readucem echipa la identitatea pe care a avut-o în ultimii ani, adică să fim o echipă puternică, o echipă de temut în campionat”.

Dorinel Munteanu și-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei

CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui, Steaua București, U Cluj, Oţelul Galați, Dinamo Bucureşti, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho FC și CSM Reşiţa.

Dorinel Munteanu a fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012, reușind în 2011 să câștige campionatul şi Supercupa României, dar și în perioada 2021 – 2024, reușind să-i readucă pe gălățeni din Liga 3 în Superligă și într-o finală de Cupa României.

Ca jucător, Dorinel Munteanu a evoluat la CSM Reşiţa, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo Bucureşti, Cercle Bruges, FC Koln, Wolfsburg, Steaua București, CFR Cluj, FC Argeş, FC Vaslui și U Cluj. A cucerit campionatul, Cupa României și Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa națională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecționat fotbalist român din toate timpurile (134 de prezenţe/16 goluri).