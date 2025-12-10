Nouă partide programate miercuri în Champions League. Real Madrid – Manchester City, derbiul zilei

Primele două meciuri ale zilei de miercuri din etapa a șasea din Champions League încep de la ora 19:45.

Qarabağ – Ajax

Qarabağ încearcă să profite de forma solidă de pe teren propriu în competițiile europene. A pierdut doar un meci din ultimele cinci de acasă și a marcat de cel puțin de două ori în precedentele patru jocuri.

Totuși, bilanțul direct nu o avantajează. Echipa azeră nu a obținut nicio victorie în întâlnirile cu formații din Țările de Jos (3 remize și 2 înfrângeri). În plus, azerii au cedat categoric, cu 0–3, în singurul duel cu Ajax, în sezonul trecut în Europa League.

Pentru Ajax, meciul vine pe fondul unei perioade negre: opt înfrângeri consecutive în cupele europene – cea mai lungă serie negativă din istoria clubului. Totuși, formația din Amsterdam urmărește un reper istoric. Mai are nevoie de trei goluri pentru a deveni prima echipă olandeză cu 400 de goluri înscrise în Cupa Campionilor/Champions League.

Villarreal – FC Copenhaga

„Submarinul galben” are un istoric favorabil împotriva formațiilor daneze. Villarreal are patru victorii în șase meciuri europene, toate cele trei partide disputate acasă fiind câștigate. Totuși, în Liga Campionilor, Villarreal nu se regăsește. Nu a câștigat în ultimele opt partide din competiție (2 remize și 6 înfrângeri) și nu a marcat în precedentele trei.

Copenhaga ajunge în Spania cu obiectivul obținerii a două victorii consecutive în Champions League pentru prima dată după mai bine de un deceniu.

Șapte partide sunt programate de la ora 22:00.

UEFA Champions League, etapa 6: Real Madrid – Manchester City, derbiul zilei

Cele două super-puteri continentale ajung la al 15-lea duel direct, într-o rivalitate recentă dominată de fazele eliminatorii. Real a câștigat 13 dintre ultimele 14 meciuri din faza ligii pe Bernabéu.

Mbappé traversează cel mai prolific sezon european al său, cu nouă goluri, plus șapte reușite în șapte meciuri contra lui City.

Echipa engleză are, însă, un palmares recent favorabil cu formațiile spaniole. City a bifat șase victorii în ultimele șapte întâlniri. Atacantul Erling Haaland rămâne o amenințare constantă, cu nouă goluri în nouă meciuri contra echipelor din La Liga.

Bayer Leverkusen – Newcastle

Reeditarea duelului din sezonul 2002/03 când Newcastle s-a impus în ambele partide cu 3–1. De atunci, însă, Leverkusen a progresat: doar o înfrângere în ultimele șase meciuri cu echipe engleze. Printre acestea un succes notabil cu 2–0 pe terenul lui Manchester City.

Newcastle nu a mai câștigat în deplasare în Europa decât de două ori în ultimele 13 întâlniri. Harvey Barnes, însă, este într-o formă excelentă în Champions League, cu patru goluri în ultimele patru apariții.

Borussia Dortmund – Bodø/Glimt

Pe „Signal Iduna Park”, Dortmund devine o altă echipă: o singură înfrângere în 20 de meciuri recente de UCL acasă. În plus, are un atac prolific, cu patru goluri marcate în patru dintre cele cinci partide din acest sezon.

Serhou Guirassy continuă parcursul impresionant. El are 18 goluri în primele 23 meciuri de Champions League, performanță depășită doar de Erling Haaland în același interval.

Bodø/Glimt vine după o singură victorie în ultimele zece meciuri europene. Singurul atu constant al norvegienilor este că rareori pleacă fără gol marcat.

Athletic Club – Paris Saint-Germain, campioana joacă în Spania

Bascii se bazează pe forța terenului propriu în fazele grupelor, cu doar două înfrângeri în 16 meciuri europene acasă. Întâlnirile cu echipe franceze au fost însă mai puțin productive: doar două victorii în zece dueluri.

De partea cealaltă, campioana în exercițiu a competiției vine într-un moment ofensiv de formă. PSG a marcat cel puțin patru goluri în cinci dintre ultimele șapte meciuri din Liga Campionilor. PSG are și un bilanț bun în Spania: trei victorii consecutive în deplasare. Mijlocașul João Neves poate deveni cel mai tânăr portughez cu 30 de meciuri în competiție, depășindu-l pe Cristiano Ronaldo.

Club Brugge – Arsenal

Brugge are doar o victorie în ultimele 18 meciuri cu formații engleze, dar este solidă acasă în Europa (doar două înfrângeri în 19 partide). Tresoldi a punctat în trei meciuri europene consecutive în Belgia.

Arsenal este în cea mai bună formă din faza ligii. Londonezii au nouă succese consecutive în grupa ligii, cu doar trei goluri primite. „Tunarii” au nevoie de patru goluri pentru a atinge borna 400 în istoria Champions League.

Juventus – Pafos

Juventus a câștigat de fiecare dată când a întâlnit cluburi din Cipru (șase meciuri). Totuși, a început greoi în actuala campanie, încasând primul gol în toate cele cinci partide.

Pafos, în schimb, surprinde. Are doar o înfrângere în 11 meciuri europene și cinci deplasări fără eșec.

Veteranul David Luiz, la 38 de ani, a devenit al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Champions League.

Benfica – Napoli

Întâlnirea reia rivalitatea europeană recentă dintre cele două echipe. Napoli a câștigat trei dintre precedentele patru meciuri europene directe (o înfrângere), inclusiv ambele dueluri din faza grupelor 2016/17 (4–2 acasă și 2–1 în deplasare).

Benfica are un parcurs inconstant acasă în Champions League. A bifat doar o victorie în ultimele 12 meciuri și șapte partide fără succes în șapte întâlniri cu echipe italiene.

Totuși, „Vulturii” vin după cinci victorii consecutive împotriva formațiilor portugheze.