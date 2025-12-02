Désiré Doué, atacantul echipei PSG, a primit trofeul Golden Boy 2025

Désiré Doué fusese desemnat câștigător încă de pe 4 noiembrie, luni noapte având loc ceremonia oficială, care a marcat încoronarea unui an excepțional pentru jucătorul de 20 de ani, care în septembrie terminase pe locul secund în cursa pentru Trofeul Kopa.

„Este o onoare să fiu pe această listă și să fiu citat alături de unii dintre cei mai mari. Messi, Agüero, Haaland, Mbappé… Sunt jucători excepționali, cu cariere incredibile, care mă inspiră în fiecare zi”, a declarat jucătorul francez în discursul susținut la primirea trofeului.

Doué a rememorat finala Ligii Campionilor din 2025, câștigată de PSG cu 5-0 în fața lui Inter Milano, meci în care a reușit o dublă istorică.

„Cred că amintirea mea cea mai puternică este al doilea gol, al treilea al echipei. În acel moment am fost convins că vom câștiga. A fost clipa în care totul s-a legat pentru mine”, a spus atacantul.

Transferat la PSG în august 2024, Doué a recunoscut că ascensiunea lui din ultimul an a depășit orice așteptări.

„Știam că vin la un club uriaș, dar nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi câștiga totul într-un singur an”, a mai spus jucătorul.

În prezent, Désiré Doué se recuperează după o leziune musculară de gradul 3 suferită la finalul lunii octombrie. Stafful medical al parizienilor estimează că ar putea reveni pe teren înainte de finalul anului.