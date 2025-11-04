Desire Doue, mijlocașul echipei Paris Saint-Germain, câștigă premiul Golden Boy 2025

Doue a avut un sezon 2024–2025 remarcabil, marcând 16 goluri și oferind 16 pase decisive în 61 de meciuri. Printre performanțele sale s-au numărat două goluri și o pasă decisivă în finala Ligii Campionilor câștigată de PSG împotriva lui Inter Milano, contribuind la tripla istorică a clubului, care a inclus și titlul în Ligue 1 și Cupa Franței.

De asemenea, a evoluat în Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, jucând șapte meciuri și marcând un gol înainte ca PSG să piardă finala în fața celor de la Chelsea.

În acest sezon, Doue a fost accidentat de la pauza internațională din septembrie, din cauza unei leziuni musculare, în timp ce evolua la echipa națională a Franței.

Doue a depășit jucători de pe o listă scurtă de 24 de tineri talentați, printre care Estevao (Chelsea), Arda Guler (Real Madrid) și Myles Lewis-Skelly (Arsenal).

Printre câștigătorii anteriori ai premiului Golden Boy se numără Lionel Messi, Kylian Mbappe și Wayne Rooney.

Pentru a fi eligibil, un jucător trebuia să se fi născut la 1 ianuarie 2005 sau după această dată și să facă parte dintr-un lot dintre primele 25 de ligi UEFA. Au fost analizate meciurile jucate între 7 octombrie 2024 și 18 mai 2025, iar criteriile au inclus performanțele de la club și de la națională, competițiile UEFA, timpul efectiv de joc și nivelul clubului. Jucătorii ale căror echipe au retrogradat în perioada respectivă au fost descalificați.

Totodată, englezoaica Michelle Agyemang, împrumutată de la Arsenal la Brighton & Hove Albion, a câștigat premiul Golden Girl. La doar 19 ani, Agyemang a marcat două goluri la Campionatul European 2025 și a fost desemnată cea mai bună tânără jucătoare a turneului.

Ceremonia oficială de decernare a ambelor premii este programată pentru 1 decembrie.