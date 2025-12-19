Campion iranian la box, în pericol iminent de execuție, după ce cererea de rejudecare a fost respinsă

Se crede că sportivul, campion de box, aflat în închisoare în Iran este în pericol iminent de execuție, după ce cererea sa de rejudecare a fost respinsă de instanța supremă a țării, potrivit The Guardian.

Mohammad Javad Vafaei Sani, în vârstă de 30 de ani, din Mashhad, nord-estul Iranului, a fost arestat în 2020 pentru participarea la protestele naționale pentru democrație din 2019 și acuzat că a sprijinit un grup de opoziție, Organizația Mojahedinilor Poporului din Iran (MEK). El a petrecut cinci ani în închisoare, unde a fost torturat și plasat în izolare.

Cererea sa de rejudecare a fost respinsă pe 15 decembrie. În aceeași zi, a primit o vizită pe neașteptate din partea mamei sale, o mișcare despre care activiștii cred că ar putea semnala că va fi executat în curând. Aceasta a fost informată printr-un apel telefonic de la închisoare că dosarul său a fost transmis departamentului pentru executarea pedepselor din Mashhad.

Reacții din străinătate

„Viața sa este în pericol grav, executarea condamnării sale la moarte ar putea avea loc în orice moment”, a declarat Shahin Gobadi, membru al comitetului pentru afaceri externe al Consiliului Național al Rezistenței din Iran, o coaliție de mișcări de opoziție. „Trebuie să ținem cont de faptul că, în ultimii șase ani, regimul a folosit torturi pe scară largă și a încercat din greu să-l forțeze să renunțe la MEK.”

Vafaei Sani a fost condamnat pentru „corupție pe Pământ” și condamnat la moarte în septembrie 2024, după „un proces extrem de nedrept”, potrivit Amnesty International. Curtea Supremă i-a confirmat pedeapsa cu moartea pe 4 octombrie.

În noiembrie, peste 20 de medaliați olimpici, antrenori și alți sportivi internaționali, inclusiv jucătoarea de tenis Martina Navratilova și înotătoarea Sharron Davies, au semnat o scrisoare prin care cereau oprirea execuției lui Vafaei Sani .

Într -o declarație ulterioară, Mauricio Sulaiman Saldivar, președintele Consiliului Mondial de Box (WBC), a declarat: „Boxul este o disciplină care inspiră curaj, respect și dorința de autoperfecționare, nu un motiv pentru pedepse politice. Execuția unui boxer, a unui campion, pentru că și-a exprimat ideile este un atac direct asupra valorilor fundamentale ale sportului și ale demnității umane.”

În 2023, peste 100 de experți și organizații în domeniul drepturilor omului au scris o scrisoare Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, solicitând luarea de măsuri pentru a preveni execuția sportivului.

Execuții în rândul sportivilor

Iranul are o istorie de execuție a sportivilor pentru convingerile lor, inclusiv Habib Khabiri , căpitanul echipei naționale de fotbal, în 1984, și Fourouzan Abdi , căpitanul echipei naționale feminine de volei, în 1988. În 2020, Navid Afkari, un campion iranian la lupte în vârstă de 27 de ani, a fost, de asemenea, executat. Execuțiile sunt în creștere în Iran, provocând o indignare internațională crescândă. Cel puțin 1.000 de persoane au fost executate în țară în primele nouă luni ale anului 2025 – un record din ultimii 30 de ani. Se crede că numărul a depășit acum 1.500, potrivit Iran Human Rights. Amnesty International a declarat că există o „ criză a execuțiilor în Iran , care a atins proporții oribile”. Deținuții politici și disidenții sunt ținte, în special în urma revoltei din 2022, intitulată „Femeie, Viață, Libertate”.

Experții spun că autoritățile iraniene intensifică execuțiile și folosesc pedeapsa cu moartea pentru a speria și reduce la tăcere populația și a-și întări controlul asupra puterii.