Alb și negru / Acestea au fost culorile primului echipament folosit de Lucian Bute la profesionism: „În aceste culori am debutat”

Pentru Lucian Bute, multiplu campion mondial la box profesionist, amintirile marilor sale meciuri se regăsesc în numeroasele echipamente pe care le-a purtat de-a lungul timpului. Fiecare cu istoria lui.

Iar Lucian le-a păstrat cu multă grijă, amintindu-și cu mult drag de fiecare moment al carierei lui. Dar istoria acestor echipamente poate fi scrisă încă de pe vremea când el evolua la amatori.

„Îmi aduc aminte că la începutul carierei mele aveam doar două echipamente: unul alb cu negru și altul negru cu alb. Nici nu vă puteți imagina câtă grijă aveam de ele. Le rânduiam atent. Tot timpul le spălam, le călcam. Eram tare mândru de ele”, a povestit Lucian Bute.

A păstrat culorile și când a trecut la profesionism

Negru și alb sau alb și negru au fost culorile pe care Lucian Bute le-a păstrat la echipament și pentru debutul să la profesionism.

„Am păstrat aceste două culori ale echipamentului și la primul meu meci la profesionism. Patru ani mai târziu, la primul meci pe care l-am disputat pentru titlul mondial, tot într-un echipament negru cu alb am urcat în ring”, a mai povestit Bute.

„Până când am devenit campion mondial am folosit cele două echipamente, negru cu alb respectiv alb cu negru, dar lucrurile s-au schimbat din 2007 când am devenit campion mondial contra lui Berrio”, a mai punctat marele campion.

„A fost o chestiune și de superstiție”

Aproape ca pentru oricare mare sportiv de performanță și în cazul lui Lucian Bute se poate spune că într-o oarecare măsură superstițiile au fost destul de bine conturate.

În cazul lui, acestea s-au regăsit în echipamentele sportive. Lucian a vorbit despre acest lucru:

„Îmi amintesc că de fiecare dată când a trebuit să-mi apăr centura mondială, la fiecare meci purtam câte un alt echipament, în culori diferite. A fost, dacă vreți, o chestiune care a ținut și de-o anumită superstiție a mea. De-a lungul întregii mele cariere am purtat 12 echipamente”, a concluzionat el.

Și-a donat o parte dintre echipamente

O parte dintre echipamentele pe care Lucian le a purtat la marile meciuri au fost donate pentru diferite evenimente caritabile.

Câteva dintre ele se regăsesc expuse la Muzeul Sportului din Montreal sau la Boxing Hall of Fame.

Un mic dar pentru primul lui antrenor!

La inițiativa regretatului Rudel Obreja, cel care a stat mult timp alături de Lucian Bute, mănușile cu care el a boxat în meciul cu Berrio au fost scoase la licitație.

Suma care s-a strâns atunci, 10.000 de euro, a ajuns la Felix Păun, primul său antrenor.

„Cu acei bani s-a refăcut sala de box din Pechea, locul unde eu m-am format ca boxer. Au fost momente în care am trimis multe echipamente pentru copiii care se antrenau în acea sală.

Din 2017 de când și-a anunțat retragerea din boxul profesionist, Lucian a mărturisit că nu a mai îmbrăcat nici un echipament de box.

„Cred că doar de două sau trei ori am mai pus mănușile în mâini. Mi-au ajuns 22 de ani box. Cantonamente peste cantonamente. Câte două antrenamente zilnic câte șase zile pe săptămână. Mi-aș dori tare mult să-i văd pe cei de azi că pot ajunge la niște performanțe de top.

Boxul este un sport frumos pe care, dacă știi să-l respecți, îți oferă niște satisfacții uriașe”, a încheiat Bute.