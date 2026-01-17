Lucian Bute, impresionat de două personalități ale României: „Ne-au făcut tot timpul cea mai bună imagine în lume”

Sportivii de top au fost și au rămas cei mai importanți vectori privind promovarea unei țări în plan mondial. România are numeroase exemple în acest sens. Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Simona Halep, David Popovici și Lucian Bute au contribuit la menținerea unei imagini excelente a României în lume.

Lucian Bute, multiplul campion mondial la box profesionist, a dezvăluit că de-a lungul carierei sale, chiar dacă a avut posibilitatea să întâlnească o serie de personalități sportive sau politice, doar două nume l-au impresionat: Nadia Comăneci și Gheorghe Hagi.

„Nadia și Hagi sunt cele două personalități mondiale care m-au impresionat în mod special! Nu vreau să se înțeleagă că ceilalți sportivi români care au obținut performanțe notabile în sport sunt mai puțin importanți în istoria sportivă a României. Fiecare sportiv român care a reușit sa facă performanță și să i se cânte imnul contează. Dar pe mine Nadia si Hagi m-au impresionat prin modestia lor, prin simplitatea lor. La cât de mari au fost în sport atât de modești sunt în comportamentul față de toată lumea. Asta am apreciat cel mai mult! Știu și sunt convins că fiecare sportiv în parte, indiferent de sportul practicat, ca să ajungă pe cele mai înalte trepte a avut nevoie de foarte multă muncă și foarte mult sacrificiu. Doar cu talent, nu reușești să ajungi acolo. Cu talentul te naști. Consider că în sport 30% este talent, restul de 70% este muncă, transpirație, determinare, sacrificiu”, a explicat Lucian Bute.

Messi, sportivul străin despre care Lucian Bute are doar cuvinte de laudă

Dorința de reușită a lui Messi, dorința lui de a se ridica la cel mai înalt nivel, munca dusă uneori la extrem, sunt doar câteva dintre coordonatele care l-au făcut pe Lucian Bute să declare că la nivel mondial fotbalistul argentinian este sportivul pe care-l apreciază cel mai mult.

„Este un sportiv special. Un familist convins. Un om care muncit enorm pentru a ajunge la acest nivel. Așa cum aminteam în cazul Nadiei sau al lui Hagi, și chiar al meu, fără muncă, Messi nu ar fi putut ajunge vreodată la acest nivel. Numai când îmi aduc aminte câte perioade de slăbire am avut în carieră pentru a putea face categoria, câte zile am stat înfometat și însetat…Dar nu mă plâng. Nu m-am plâns vreodată…Însă fără sacrificii nu se poate face performanță”, a precizat Bute.