Iran: Doi organizatori de maraton au fost arestați pentru permiterea participării femeilor fără hijab

Doi organizatori ai unui maraton desfășurat pe insula Kish, în Iran, au fost arestați după ce mai multe participante au alergat fără să respecte legislația privind purtarea de hijab.
Radu Mocanu
06 dec. 2025, 18:17, Știri externe

Evenimentul a avut loc vineri, iar peste 5.000 de persoane au participat, însă imagini publicate online au arătat că mai multe femei nu respectau codul strict de îmbrăcăminte. 

„În ciuda avertismentelor anterioare privind necesitatea respectării legilor și reglementărilor actuale ale țării, precum și a principiilor religioase, cutumiare și profesionale… evenimentul a fost desfășurat într-un mod care a încălcat decența publică. Având în vedere încălcările care au avut loc și pe baza legilor și regulamentelor, a fost intentată o acțiune penală împotriva oficialilor și agenților care organizează acest eveniment”, a transmis procurorul local, notează agenția Mizan, citată de France 24. 

Arestarea celor doi a fost anunțată sâmbătă, punctandu-se că unul dintre ei este un oficial local al insulei Kish, iar celălat face parte dintr-o firma privată care a organizat maratonul. 

Deși femeile sunt obligate prin lege să-și acopere părul și să poarte haine largi și modeste în public, acest lucu nu este foarte frecvent. Schimbarea a venit în urma protestelor din 2022 generate de moarte în detenție a Mashei Amini, reținută de Poliția Moralității pentru nerespectarea codului vestimentar. 

Săptămâna aceasta, majoritatea parlamentarilor au acuzat autoritățile că nu aplică legislația privind vestimentația femeilor, iar ministrul Justiției, Gholamhossein Mohseni Ejei, a cerut aplicarea mai strictă a acesteia.

 

