Serviciile de informații israeliene au descoperit o rețea care făcea contrabandă cu arme din Siria

În urma unei anchete comune a Shin Bet, poliție și armată a dus la arestarea a 12 persoane în ultimele săptămâni, suspectate că ar fi implicate într-un trafic de arme din Siria în Israel.

Cinci dintre suspecți erau soldați, atât activi, cât și rezerviști, care ar fi trecut de mai multe ori frontiera în apropierea orașului Hader, populat de etnici druzi pentru a aduce arme în Israel, care apoi erau predate unor grupuri infracționale din nordul țării.

Potrivit autorităților, înainte de destructurarea rețelei, suspecții au încercat să introducă în Israel un număr ridicat de arme și muniții, printre care se numără explozivi, RPG-uri, puști de asalt și muniție în cantități mari.

De asemenea, în luna octombrie, în timpul unei operațiuni în Hader, trupele IDF au descoperit un depozit de armament și au reținut trei cetățeni sirieni.

Urmează ca joi, toți suspecții din dosar să fie inculpați.