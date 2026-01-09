Trump încearcă să ridice blocajul impus de Biden asupra mineritului

Administrația Trump pregătește, împreună cu Congresul SUA, o serie de pași legislativi pentru a anula interdicția privind mineritul impusă în 2023 de fostul președinte Joe Biden, în nordul statului Minnesota.

Planul, aflat în lucru de aproape un an, are în vedere relansarea proiectului minier Twin Metals, controlat de compania chiliană Antofagasta, potrivit Reuters. Proiectul urmărește exploatarea unor rezerve importante de cupru, nichel și cobalt, minerale considerate critice pentru economia modernă și apărarea națională.

Decizia lui Biden, pe cale să fie anulată

Interdicția decisă de Biden vizează peste 225.000 de acri dintr-o vastă zonă naturală protejată, situată în nordul statului Minnesota, pentru o perioadă de 20 de ani. Fostul președinte a spus că decizia protejează mediul și că regiunea ar beneficia mai mult din turism decât din minerit.

Decizia a fost făcută publică de administrație, dar nu a fost transmisă oficial Congresului, așa cum prevede procedura, ca să poată interveni. Administrația Trump exploatează acum această omisiune procedurală și a transmis notificarea către Congres, deschizând calea pentru anularea interdicției.

Dacă demersul trece de Senat, parlamentarii vor avea la dispoziție 60 de zile pentru a vota anularea interdicției, fără posibilitatea de amânare.

Sprijin politic pentru reluarea mineritului

Congresmanul republican Pete Stauber, reprezentant al nordului statului Minnesota, urrmează să depună un proiect de lege în acest sens. „Avem industrii în țara noastră care au nevoie de aceste minerale critice. Nu trebuie să depindem niciodată de adversari străini precum China pentru aprovizionare”, a declarat Stauber pentru sursa citată.

Administrația Trump va putea reemite contractele miniere pentru compania chiliană Antofagasta, care încearcă de zeci de ani să dezvolte proiectul Twin Metals, dacă interdicția va fi anulată. Reprezentanții Twin Metals au transmis că sunt „foarte recunoscători Congresului pentru eforturile de a anula o acțiune inutilă și dăunătoare, care a blocat accesul la o sursă internă importantă de minerale critice”.

Contestat de ecologiști

Organizațiile de mediu critică dur demersul. Grupul Save the Boundary Waters – organizație de protecție a mediului din Minnesota – avertizează asupra riscurilor majore pentru natură. „Și pentru ce? Pentru a avantaja o companie minieră chiliană care trimite mineralele în China și riscă să distrugă cea mai vizitată zonă sălbatică din America”, a declarat Ingrid Lyons, directoarea executivă a organizației.

Zona este vizitată anual de peste 150.000 de turiști, iar temerile privind poluarea apelor și impactul asupra Marilor Lacuri rămân în centrul disputei dintre susținătorii mineritului și apărătorii mediului.