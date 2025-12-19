China amenință cu „măsuri ferme” după ce SUA a aprobat cea mai mare vânzare de armament către Taiwan

Ministerul chinez al Apărării a anunțat vineri: „Armata Populară de Eliberare a Chinei va continua să își consolideze antrenamentul și pregătirea de luptă, va lua măsuri ferme pentru a proteja suveranitatea națională și integritatea teritorială și va zădărnici cu fermitate încercările de separatism și interferență externă pentru independența Taiwanului”.

Potrivit comunicatului oficial, autoritățile chineze au transmis „proteste ferme” Statelor Unite și au cerut Washingtonului să înceteze imediat vânzările de arme către Taiwan și să respecte angajamentul de a nu sprijini „forțele separatiste pentru independența Taiwanului”.

Comunicatul de la Beijing mai notează: „Forțele separatiste pentru „independența Taiwanului”, cu prețul siguranței și bunăstării compatrioților taiwanezi, folosesc banii munciți cu greu ai oamenilor obișnuiți pentru a-i îngrășa pe traficanții de arme americani, în încercarea de a „căuta independența bazându-se pe forța militară”.

Reacțiile din partea autorităților chineze vin pe fondul aprobării de către SUA a celui mai important pachet de vânzare de armament către Taiwan. Pachetul, în valoare de 11.1 miliarde de dolari include opt tipuri de echipamente, printre care sisteme de rachete HIMARS, obuziere, rachete antitanc Javelin, drone Altius, precum și piese pentru alte echipamente.

Statele Unite mențin relații diplomatice oficiale cu Beijingul, însă au legături neoficiale cu Taiwanul și sunt principalul furnizor de armament al insulei, factor de tensiuni în relațiile sino-americane.

China are pretenții teritoriale asupra Taiwanului și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul insulei. Pretențiile Chinei sunt respinse vehement de autoritățile de la Taipei.