Cel mai nou și avansat portavion chinez a traversat Strâmtoarea Taiwanului

Ministerul Apărării de la Taipei a anunțat că în cursul tranzitării, portavionul a fost monitorizat de forțele taiwaneze. În poza prezentată de oficiali se putea observa portavionul, fără aeronave pe punte, însă oficialii nu au oferit detalii suplimentare.

Wellington Koo, ministrul taiwanez al Apărării, a transmis în fața Parlamentului că că nava s-ar fi îndreptat probabil spre insula Changxing, lângă Shanghai, unde se află principalul șantier naval militar al Chinei, și că nu au fost observate activități militare în timpul tranzitului.

În parlale, tot miercuri forțele chineze ar fi coordonat o patrulă comună de apărare la car ar fi participat 23 de avioane printre care avioane de vânătoare J-10 și bombardiere H-6K, cu capacități nucleare.

Portavionul Fujian este cel mai avansat din flota chineză, având punte de zbor plată, ceea ce îi permite să lanseze mai multe tipuri de aeronave.

China consideră Strâmtoarea Taiwan drept ape aflate sub suveranitatea sa, însă guvernul de la Taipei respinge revendicările de suveranitate ale Beijingului.