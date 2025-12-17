Cum a ajuns cântăreața preferată a lui Putin să fie „cea mai detestată femeie din Rusia”

Larisa Dolina, în vârstă de 70 de ani, artistă decorată de Kremlin și susținătoare vocală a războiului din Ucraina, a fost înșelată anul trecut cu 175 de milioane de ruble, echivalentul a 1,6 milioane de lire sterline, de escroci care s-au dat drept oficiali ai serviciilor de securitate ruse, scrie The Telegraph.

Dolina și-a vândut apartamentul din Moscova unei femei de 34 de ani, Polina Lurye, iar banii obținuți i-a transferat escrocilor. În încercarea de a-și recupera pierderile, Dolina a cerut unui judecător ca apartamentul să îi fie returnat, deși tranzacția fusese finalizată, iar Lurye plătise integral suma convenită.

Judecătorul i-a dat dreptate, lăsând-o pe Lurye fără apartament și fără cele 112 milioane de ruble, aproximativ 1 milion de lire sterline, pe care le plătise. O instanță din Moscova a decis că Lurye ar trebui să își recupereze banii de la escrocii care au înșelat-o pe Dolina.

Cazul a devenit rapid o cauză celebră în Rusia, alimentată de percepția că apropierea de Kremlin se poate transforma în privilegii juridice pentru figurile pro-guvernamentale.

Dmitri Svișciov, politician rus, a descris situația drept „un dezastru național”, în timp ce Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Kremlinului, a avertizat că „dușmanii” Rusiei exploatează scandalul ca parte a unui „război hibrid”, menit să „provoace o confruntare între oameni”.

Într-o țară în care chiar și criticile indirecte la adresa liniei oficiale pot fi sancționate, această confruntare percepută ca o luptă între David și Goliat a devenit un rar punct de focalizare pentru nemulțumirea anti-elitistă.

Dolina și-a cerut scuze public, însă continuă să o evite și livratorii de mâncare

Cunoscută pentru aparițiile exuberante și ținutele strălucitoare, Dolina a apărut săptămâna trecută într-o ținută complet neagră, neobișnuit de sobră, la televiziunea de stat rusă, unde, cu lacrimi în ochi, a prezentat scuze publice.

Reacția negativă a fost atât de puternică încât până și Burger King a sancționat-o practic pe Dolina, refuzând să livreze comenzi la apartamentul ei până când banii nu vor fi returnați integral Polinei Lurye.

Artista a căzut victimă escrocheriei după ce persoane care s-au prezentat drept agenți ai Serviciului Federal de Securitate, FSB, și ai instituției Rosfinmonitoring au convins-o că infractori încearcă să îi confiște proprietatea.

Crezând că amenințarea este reală, Dolina a vândut apartamentul din cartierul exclusivist Khamovniki din Moscova pentru 112 milioane de ruble, aproximativ 1 milion de lire sterline, completând suma cu economii personale și împrumuturi de la prieteni, pentru a le preda escrocilor 175 de milioane de ruble în numerar.

Abia ulterior și-a dat seama că fusese înșelată, moment în care a refuzat să îi predea cheile apartamentului Polinei Lurye. Dolina a susținut ulterior că escrocii ar fi operat din Ucraina. Aproape în aceeași perioadă, contul ei de Instagram ar fi fost spart și folosit pentru a posta mesaje pro-ucrainene.

În martie 2025, o instanță rusă a admis apelul Dolinei și a anulat vânzarea apartamentului, stabilind că Lurye trebuie să caute despăgubiri de la escroci. Un apel ulterior, formulat la sfârșitul lunii noiembrie, a menținut decizia.

Marți, Curtea Supremă a Rusiei a recunoscut dreptul de proprietate al Polinei Lurye asupra apartamentului, dar i-a permis Larisei Dolina să continue să locuiască acolo până când o instanță inferioară va analiza o cerere de evacuare forțată.

Un sondaj realizat de Lenta.ru, la care au participat aproape 32.000 de respondenți, arată că 95% dintre ruși au „condamnat-o” pe Dolina în acest caz, în timp ce rețelele sociale au fost inundate de meme-uri care o prezintă drept un personaj negativ din cultura pop.

Cântăreața pro-Kremlin Slava, cunoscută și sub numele Anastasia Slanevskaia, a amenințat cu acțiuni în instanță, susținând că nu își mai poate vinde propriul apartament după ce potențialii cumpărători s-au retras, temându-se că situația s-ar putea repeta.

A promis că va returna banii

Actorul Nikita Djigurda a intervenit și el în dezbatere, acuzând-o pe Dolina că „jefuiește oameni nevinovați” și cerând anularea deciziei instanței. Publicația The Bell a numit-o „cea mai detestată femeie din Rusia”.

În timpul apariției sale televizate, Dolina și-a cerut din nou scuze și a promis că îi va returna Polinei Lurye banii în rate, însă a fost criticată online, unde unii au vorbit despre „lacrimi de crocodil”. Aliată de lungă durată a lui Putin, Dolina a susținut concerte pentru veteranii ruși în regiunile ucrainene ocupate și figurează pe o listă a persoanelor considerate inamici ai statului ucrainean.

Ea a cântat imnul național al Rusiei alături de Putin la festivitățile care au marcat anexarea Crimeei în 2015 și a primit Ordinul Prieteniei din partea președintelui în 2019. Într-un mesaj călduros de ziua ei, publicat pe site-ul Kremlinului în septembrie, Putin i-a lăudat „talentul generos și unic” și „temperamentul artistic vibrant”.

Uniunea Europeană, Canada, Monaco și Elveția au impus sancțiuni împotriva Larisei Dolina pentru susținerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei prin participarea la evenimente de stat.

Scandalul a dat naștere chiar și unui nou termen, „efectul Dolina”, folosit pentru a descrie perturbările de pe piața secundară a imobiliarelor din Rusia, cauzate de prăbușirea încrederii dintre cumpărători și vânzători.