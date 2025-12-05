Prima pagină » Știri externe » Rusia promite livrări neîntrerupte de petrol către India: Putin și Modi consolidează securitatea energetică

Rusia promite livrări neîntrerupte de petrol către India: Putin și Modi consolidează securitatea energetică

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, în cadrul întâlnirii oficiale cu premierul indian Narendra Modi la New Delhi, că Rusia va continua „să livreze fără întrerupere petrol” Indiei, reafirmând astfel rolul strategic al cooperării energetice dintre cele două state.
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
05 dec. 2025, 17:27, Știri externe

Declarațiile au fost făcute pe fondul presiunilor exercitate de Statele Unite asupra Indiei pentru a reduce achizițiile de resurse energetice rusești, în contextul războiului din Ucraina.

Securitatea energetică, prioritate pentru India în relația cu Rusia

În cadrul discuțiilor, Putin a subliniat că Rusia furnizează „în mod fiabil petrol, gaz și cărbune” Indiei, elemente pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea economică rapidă a țării. La rândul său, Narendra Modi i-a mulțumit președintelui rus pentru „angajamentul său de neclintit față de India”, evidențiind că securitatea energetică reprezintă un pilon fundamental al parteneriatului indo-rus.

Deși premierul indian a menționat cooperarea în domeniul nuclear civil, acesta nu a făcut referire directă la combustibilii fosili, în ciuda contextului internațional tensionat. Totuși, mesajul comun a lăsat să se înțeleagă că relația economică rămâne solidă, indiferent de presiunile geopolitice.

Noi acorduri economice și militare până în 2030

Cei doi lideri au anunțat că au convenit asupra extinderii cooperării economice până în 2030, semnând deja acorduri în domenii precum sănătatea, chimia și transportul maritim. Sunt așteptate și noi contracte privind achizițiile de armament, India rămânând unul dintre cei mai mari importatori de arme rusești la nivel mondial.

În ciuda divergențelor internaționale, Modi l-a numit pe Putin „un prieten adevărat” și a reiterat dorința Indiei pentru o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina. Putin a apreciat deschiderea premierului indian și a evidențiat „relațiile istorice profunde” și „încrederea de foarte mare nivel” dintre cele două țări.

