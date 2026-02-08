Rafinăriile din India refuză noile oferte de petrol rusesc

Companii majore precum Indian Oil, Bharat Petroleum și Reliance Industries nu mai acceptă, în această perioadă, ofertele comercianților pentru încărcări de țiței rusesc. Surse din sectorul de rafinare, citate de The Ukrainian Review, spun că unele livrări pentru martie fuseseră deja contractate anterior, însă pentru comenzile noi interesul a scăzut puternic.

În același timp, majoritatea celorlalte rafinării indiene au redus sau au oprit complet achizițiile de petrol din Rusia.

Schimbare de strategie

India încearcă să-și diversifice sursele de aprovizionare și să se adapteze dinamicii internaționale. Ministerul indian de Externe a explicat direcția adoptată de autorități. „Ne diversificăm sursele de energie în funcție de piață și de schimbările din plan internațional, iar asta se află în centrul strategiei noastre”, a precizat purtătorul de cuvânt, subliniind că obiectivul principal rămâne asigurarea securității energetice pentru cea mai populată țară din lume.

India, principalul cumpărător al petrolului rusesc

Statele Unite și India au ajuns recent la un acord-cadru care vizează reducerea tarifelor, consolidarea relațiilor energetice și extinderea cooperării economice. Deși declarația comună nu a menționat explicit petrolul rusesc, președintele Donald Trump a eliminat tariful de 25% aplicat anterior bunurilor indiene, spunând că New Delhi s-a „angajat să oprească, direct sau indirect” importurile de țiței din Rusia.

Profitând de discounturile oferite de Moscova în contextul sancțiunilor occidentale, India devenise principalul cumpărător de petrol rusesc la preț redus după invazia pe scară largă a Ucrainei. Această situație a atras critici din partea țărilor occidentale, care au încercat să reducă veniturile Rusiei din energie și, implicit, capacitatea de finanțare a războiului.

Importurile din Rusia, în scădere

Datele arată însă că dependența începe să scadă. India se pregătea deja să reducă importurile de petrol rusesc sub pragul de 1 milion de barili pe zi până în martie, iar pe termen mai lung acestea ar putea coborî la aproximativ 500.000-600.000 de barili zilnic. Prin comparație, anul trecut India importa în medie 1,7 milioane de barili pe zi, iar la mijlocul lui 2025 volumul depășise 2 milioane de barili zilnic.

Rafinăriile indiene s-au orientat tot mai mult spre petrolul din Orientul Mijlociu, Africa și America de Sud. În decembrie 2025, consumul de țiței rusesc a ajuns deja la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani.

SUA urmăresc importurile Indiei

Statele Unite urmăresc atent evoluția situației. Un ordin executiv american menționează că Washingtonul va monitoriza dacă India reia achizițiile de petrol rusesc. În același timp, presiunea asupra sectorului energetic al Rusiei continuă să crească. Noi sancțiuni occidentale sunt așteptate să vizeze bănci, companii petroliere și inclusiv instituții financiare din alte țări care ar putea ajuta Moscova să ocolească restricțiile. Potrivit sursei citate, în lipsa investițiilor și tehnologiei occidentale, producția de petrol a Rusiei ar putea scădea cu 15-25% până în 2030.