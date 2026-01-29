Controale amănunțite în aeroporturi din Asia după ce India anunță noi infecții cu virusul Nipah

Patru țări asiatice intensifică controale medicale în aeroporturi, după ce India a anunțat cazuri de infecții cu virusul Nipah, un virus zoonotic, identificat pentru prima oară în timpul unei epidemii din Malaezia în 1990, relatează The Independent.

Ministerul Sănătății din India a confirmat marți că două cazuri de Nipah au fost identificate începând cu decembrie. Toate persoanele care au intrat în contact cu pacienții infectați au fost ulterior plasate în carantină și testate.

Ministerul a raportat că au fost urmărite 196 de contacte, toate fiind testate negativ pentru virus, deși nu au fost publicate detalii specifice despre pacienți.

NU există vaccin pentru Nipah

„Situația este monitorizată constant și sunt luate toate măsurile necesare de sănătate publică”, a declarat ministerul.

Nipah, un virus zoonotic identificat pentru prima dată în timpul unei epidemii din Malaezia în anii 1990 , se răspândește prin lilieci frugivori, porci și contactul uman.

Nu există vaccin pentru acest virus, care poate provoca febră abundentă, convulsii și vărsături.

Singurul tratament este îngrijirea de susținere pentru a controla complicațiile și a menține confortul pacienților.

Conform OMS , virusul are o rată a mortalității estimată între 40% și 75%, ceea ce îl face mult mai mortal decât coronavirusul.

Nu au fost raportate cazuri de virus în afara Indiei, dar mai multe țări asiatice au introdus sau au consolidat măsurile de screening pe aeroporturi ca măsură de precauție.

Controale intensificate în Indonezia și Thailanda

Indonezia și Thailanda au intensificat controalele pe aeroporturile principale, cu declarații de sănătate, verificări ale temperaturii și monitorizare vizuală a pasagerilor care sosesc. Departamentul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Thailanda a declarat că au fost instalate scanere termice la porțile de sosire pentru zborurile directe din Bengalul de Vest de pe aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok .

Ministerul Sănătății din Myanmar a sfătuit împotriva călătoriilor neesențiale în Bengalul de Vest și a îndemnat călătorii să solicite imediat asistență medicală dacă apar simptome în termen de 14 zile de la călătorie.

Vietnam are practici stricte de siguranță

Acesta a declarat că supravegherea febrei – protocol introdus în timpul pandemiei de COVID -19 pe aeroporturi – a fost intensificată pentru pasagerii care sosesc din India, fiind pregătită capacitatea de testare de laborator și materiale medicale.

Ministerul Sănătății din Vietnam a îndemnat marți la practici stricte de siguranță alimentară și a cerut autorităților locale să intensifice monitorizarea la punctele de trecere a frontierei, la unitățile sanitare și în comunități, potrivit presei de stat.

China a început evaluările de risc

China a declarat că consolidează măsurile de prevenire a bolilor în zonele de frontieră.

Presa de stat a relatat că autoritățile sanitare au început evaluările de risc și au îmbunătățit instruirea personalului medical, sporind în același timp capacitățile de monitorizare și testare.

Focare anterioare de Nipah au fost raportate în Bengalul de Vest în 2001 și 2007, în timp ce cazuri recente au fost detectate în mare parte în sudul statului Kerala .

Un focar major în 2018 a ucis cel puțin 17 persoane în Kerala.

Cum se transmite și cum se manifestă

Virusul Nipah face parte din familia Paramyxoviridae și a fost identificat pentru prima dată în malaezia, în 1998.

Se transmite de la animal la om și de la om la om. Cei mai eficace transmițători sunt liliecii fructivori, iar omul se poate contamina prin consumul unor fructe contaminate cu salivă de liliac, consum de sevă de palmier crudă și contact direct cu animalul infectat (porc, îîn special).

De la om la om, se ia prin fluide corporale (salivă, secreții respiratorii, sânge), din spitale și în timpul îngrijirii membrilor de familie.

Are o perioadă de incubație de 4 – 14 zile și se manifestă prin febră, dureri de cap intense, oboseală accentuată, dureri musculare, greață, vărsături.

Are o evoluție severă: amețeli, confuzie, dezorientare, pierderea stării de conștiență, comă.

Rata de mortalitate este între 40 și 75%.