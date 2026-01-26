Prima pagină » Social » Alertă sanitară în India după confirmarea unor cazuri de virus Nipah, o boală mortală fără vaccin sau tratament

Alertă sanitară în India după confirmarea unor cazuri de virus Nipah, o boală mortală fără vaccin sau tratament

India confirmă două cazuri de virus Nipah lângă Kolkata, declanșând carantine, anchete medicale și testarea faunei pe fondul riscului major.
Alertă sanitară în India după confirmarea unor cazuri de virus Nipah, o boală mortală fără vaccin sau tratament
Sursa: Pexels
Bianca Popa
26 ian. 2026, 14:57, Social

Autoritățile sanitare din India au confirmat două cazuri ale virusului Nipah, extrem de periculos, în apropiere de Kolkata, declanșând măsuri sporite de supraveghere și carantină, scrie People.

Focarul a stârnit îngrijorare din cauza ratei ridicate de mortalitate a virusului și a faptului că nu există vaccin sau tratament specific.

Expunerea în spital, identificată drept sursă probabilă

Cele două cazuri confirmate sunt asistente medicale care lucrau într-un spital privat din Bengalul de Vest.

Ambele au dezvoltat febră ridicată și simptome respiratorii severe la câteva zile după ce au îngrijit un pacient care a decedat ulterior și este considerat acum pacientul zero.

Potrivit autorităților, una dintre asistente se află în stare critică și este în comă.

Investigațiile preliminare indică faptul că transmiterea virusului a avut loc prin contact apropiat în timpul îngrijirilor medicale.

Pacientul suspectat de infectare a murit înainte ca testele de laborator să poată fi efectuate, îngreunând depistarea timpurie.

Măsuri de carantină și supraveghere intensificate

Autoritățile au testat aproximativ 180 de persoane care au avut legătură cu spitalul și au plasat 20 de contacte cu risc ridicat în carantină obligatorie pentru 21 de zile.

Până în prezent, toate testele au fost negative, însă oficialii afirmă că testările vor continua preventiv.

Agențiile naționale și regionale de sănătate publică, inclusiv autoritățile indiene pentru controlul bolilor, coordonează eforturile de limitare a focarului.

Oficialii subliniază că, deși situația este gravă, nu există motive pentru panică imediată.

Testarea faunei și recomandări pentru populație

Având în vedere că virusul Nipah este zoonotic, adică se transmite între animale și oameni, supravegherea faunei sălbatice a fost extinsă.

Echipele au început testarea liliecilor din și din jurul orașului Kolkata, inclusiv din grădina zoologică, pentru a exclude sursele animale de transmitere.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că virusul Nipah poate provoca afecțiuni de la forme ușoare până la inflamații cerebrale fatale.

Transmiterea poate avea loc prin contact cu animale infectate, alimente contaminate sau de la om la om.

Autoritățile sanitare recomandă populației să evite contactul cu liliecii, să spele bine fructele înainte de consum și să folosească echipamente de protecție atunci când manipulează animale.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
Gandul
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Libertatea
Boala care poate evolua în tăcere înainte să dea semne. Ce teste să faci anual să o depistezi în stadii incipiente
CSID
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Promotor