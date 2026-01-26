Alertă sanitară în India după confirmarea unor cazuri de virus Nipah, o boală mortală fără vaccin sau tratament

Autoritățile sanitare din India au confirmat două cazuri ale virusului Nipah, extrem de periculos, în apropiere de Kolkata, declanșând măsuri sporite de supraveghere și carantină, scrie People.

Focarul a stârnit îngrijorare din cauza ratei ridicate de mortalitate a virusului și a faptului că nu există vaccin sau tratament specific.

Expunerea în spital, identificată drept sursă probabilă

Cele două cazuri confirmate sunt asistente medicale care lucrau într-un spital privat din Bengalul de Vest.

Ambele au dezvoltat febră ridicată și simptome respiratorii severe la câteva zile după ce au îngrijit un pacient care a decedat ulterior și este considerat acum pacientul zero.

Potrivit autorităților, una dintre asistente se află în stare critică și este în comă.

Investigațiile preliminare indică faptul că transmiterea virusului a avut loc prin contact apropiat în timpul îngrijirilor medicale.

Pacientul suspectat de infectare a murit înainte ca testele de laborator să poată fi efectuate, îngreunând depistarea timpurie.

Măsuri de carantină și supraveghere intensificate

Autoritățile au testat aproximativ 180 de persoane care au avut legătură cu spitalul și au plasat 20 de contacte cu risc ridicat în carantină obligatorie pentru 21 de zile.

Până în prezent, toate testele au fost negative, însă oficialii afirmă că testările vor continua preventiv.

Agențiile naționale și regionale de sănătate publică, inclusiv autoritățile indiene pentru controlul bolilor, coordonează eforturile de limitare a focarului.

Oficialii subliniază că, deși situația este gravă, nu există motive pentru panică imediată.

Testarea faunei și recomandări pentru populație

Având în vedere că virusul Nipah este zoonotic, adică se transmite între animale și oameni, supravegherea faunei sălbatice a fost extinsă.

Echipele au început testarea liliecilor din și din jurul orașului Kolkata, inclusiv din grădina zoologică, pentru a exclude sursele animale de transmitere.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că virusul Nipah poate provoca afecțiuni de la forme ușoare până la inflamații cerebrale fatale.

Transmiterea poate avea loc prin contact cu animale infectate, alimente contaminate sau de la om la om.

Autoritățile sanitare recomandă populației să evite contactul cu liliecii, să spele bine fructele înainte de consum și să folosească echipamente de protecție atunci când manipulează animale.