Canada vrea să cucerească piața energetică din India după „greșeala strategică” față de SUA

Oficialul canadian a recunoscut că faptul că 98% din exporturile energetice ale Canadei sunt direcționate către SUA reprezintă „o eroare strategică” și a subliniat nevoia urgentă de diversificare a bazei de clienți, scrie Reuters.

Hodgson a afirmat că India reprezintă una dintre cele mai atractive piețe globale, având în vedere că „cea mai rapidă creștere a cererii de energie din lume va avea loc în India”. În acest context, Canada export energie India devine o direcție strategică majoră pentru autoritățile de la Ottawa.

Potrivit ministrului canadian, Canada ar putea furniza Indiei mai multe tipuri de resurse energetice, inclusiv țiței, gaze naturale lichefiate (LNG) și uraniu. În prezent, Canada nu exportă nici petrol, nici LNG către India, care se bazează în principal pe Rusia, Irak și Arabia Saudită pentru aprovizionarea cu țiței, iar pe Qatar pentru LNG.

Datele furnizate de compania de analiză Kpler arată că importurile de petrol ale Indiei au crescut cu o medie de 2,5% în ultimii trei ani, în timp ce livrările de LNG au scăzut cu 6,3% în 2025. Aceste tendințe creează oportunități pentru Canada, în special în contextul volatilității geopolitice globale.

Investiții în infrastructură și energie nucleară

Pentru a susține extinderea exporturilor, Canada investește în infrastructură energetică.

„Construim conducte către Coasta de Vest. Avem deja trei conducte finalizate și analizăm construirea altora”, a precizat Hodgson.

Accesul la porturi din Pacific ar facilita transportul resurselor energetice către Asia.

În paralel, ambițiile Indiei de a-și extinde capacitatea de producție nucleară ar putea stimula exporturile canadiene de uraniu. Canada este unul dintre cei mai mari producători mondiali de uraniu, iar această resursă ar putea deveni un pilon central în relația energetică bilaterală.

Un parteneriat strategic pe termen lung

„Am fost prea mult timp dependenți de un singur client. Suntem hotărâți să diversificăm și vedem India ca pe un partener strategic”, a concluzionat ministrul canadian al Energiei.

Dacă planurile se vor concretiza, Canada export energie India ar putea deveni un element cheie în reconfigurarea fluxurilor energetice globale.