Hodorkovski avertizează: „Putin vrea doar război. După Ucraina, Europa este următoarea”

Din biroul său de la Londra, Hodorkovski respinge ideea că lumea se apropie de un acord de pace. Iar asta, în ciuda mesajelor optimiste venite din SUA. El susține că Putin va continua să amâne negocierile și va încerca să obțină noi avantaje militare, așa cum a procedat în trecut.

Potrivit acestuia, liderul rus a renunțat la pragmatismul din primii ani de mandat. El a transformat războiul într-un obiectiv ideologic și într-o modalitate de a-și asigura propria putere. „Propaganda a mers prea departe pentru ca Putin să mai facă concesii reale”, punctează Hodorkovski pentru La Stampa.

Hodorkovski despre Donbas: un blocaj fără soluții simple

Disidentul rus consideră că atât Moscova, cât și Kievul se află într-un impas. Kremlinul nu mai ia în calcul cedarea Donbasului. Pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, renunțarea la teritorii ar provoca o criză politică internă. În acest context, războiul se poartă pe mai multe planuri, nu doar cel militar, iar compromisurile clasice sunt tot mai greu de realizat.

Fostul șef al companiei petroliere Yukos îl descrie pe Putin drept un jucător dispus să riște, mizând pe schimbări de situație favorabile. În prezent, Kremlinul își pune speranțele în relația cu Donald Trump, privit ca un element important în negocierile globale. Hodorkovski avertizează însă că această abordare nu poate dura la nesfârșit. Mai ales în condițiile unei economii ruse aflate în prag de recesiune și a deficitului de forță de muncă militară și civilă.

Presiuni interne și limitele puterii

Deși Putin beneficiază de sprijin popular considerabil și controlează strâns cercul de conducere, presiunile interne cresc. Armata și aparatul de securitate sunt consolidate, dar liderul rus nu se bucură de simpatie nici în rândul generalilor, nici al clasei mijlocii, afectate de costurile economice ale războiului. „Nici Putin nu poate forța situația la infinit”, afirmă Hodorkovski, subliniind că un compromis va fi inevitabil.

În opinia sa, una dintre puținele variante viabile ar fi transformarea regiunilor disputate din estul Ucrainei într-o zonă demilitarizată. Aceasta ar trebui să fie administrată internațional, cu măsuri precum o interdicție aeriană pentru prevenirea reluării ostilităților. Totuși, el atrage atenția că garanțiile NATO sunt în prezent mai mult teoretice, iar intervenția directă cu trupe nu este realistă.

Avertisment pentru Europa lansat de Mihail Hodorkovski

Hodorkovski amintește că în ultimele două decenii Putin a folosit conflictele externe pentru a gestiona crize interne: din Cecenia, Georgia, Crimeea și până la Ucraina. După încheierea actualului război, liderul rus ar putea apela din nou la un „inamic extern”, iar Europa se află la granițele Federației Ruse.

Fostul oligarh consideră că europenii și-au pierdut instinctul de a-și proteja securitatea, ceea ce la Moscova este perceput ca slăbiciune. El propune o Europă unită și capabilă militar, nu din motive naționaliste, ci din necesitatea apărării propriei stabilități. Educația tinerei generații în spiritul responsabilității față de stat este, în opinia sa, esențială.

Hodorkovski crede că războiul se va încheia inevitabil și că reconstrucția ar putea repune Rusia pe harta economică occidentală. Totuși, el avertizează și că acest moment nu este prea aproape. Riscurile pentru Europa rămân ridicate, iar simpatia unor politicieni europeni pentru imaginea „omului forte” de la Kremlin reprezintă, spune el, o vulnerabilitate ce ar putea costa scump.