Programul FCAS, în pragul eșecului. Franța, Germania și Spania nu ajung la un acord

Surse apropiate discuțiilor au declarat marți că întâlnirea nu a produs niciun progres semnificativ, iar viitorul inițiativei este din ce în ce mai incert, scrie Reuters.

Programul FCAS, estimat la aproximativ 100 de miliarde de euro, urmărește să creeze un sistem aerian de luptă care să înlocuiască avioanele Rafale ale Franței și Eurofighter-urile utilizate de Germania și Spania până în jurul anului 2040.

Programul FCAS, „foarte puțin probabil” în forma actuală

Potrivit uneia dintre surse, programul FCAS este acum „foarte puțin probabil” să continue în forma actuală.

Franța ar dori amânarea unei decizii-cheie până anul viitor, în timp ce Germania insista ca aceasta să fie finalizată până la sfârșitul anului 2025.

Inițial, un anunț privind avansarea proiectului într-o etapă următoare era programat pentru această săptămână, cu ocazia reuniunii liderilor UE de la Bruxelles.

Divergențe structurale în programul FCAS: combat cloud și drone

Negocierile din cadrul programului FCAS sunt complicate și de lipsa unui acord privind sistemele de drone și așa-numitul „combat cloud”, infrastructura digitală menită să conecteze aeronavele, dronele și forțele terestre într-un sistem integrat de luptă.

Aceste componente sunt considerate esențiale pentru viitorul avion de luptă european.

Programul FCAS, afectat de rivalitatea Dassault–Airbus

La baza conflictului din programul FCAS se află disputa dintre contractorul francez Dassault Aviation și grupul european Airbus, partenerul german în proiect.

Dassault dorește un rol de lider industrial, poziție pe care Germania o consideră inacceptabilă.

Sursele indică faptul că Berlinul refuză să accepte o subordonare tehnologică într-un proiect de asemenea anvergură.

Diferențe strategice între Franța și Germania în programul FCAS

Un alt obstacol major în programul FCAS este diferența de nevoi militare. Franța are nevoie de avioane capabile să transporte focoase nucleare și să opereze de pe portavioane, în timp ce Germania, care nu deține portavioane, a decis deja să achiziționeze avioane americane F-35 pentru misiunile nucleare din cadrul NATO.

Marți, directorul Dassault a pus sub semnul întrebării viitorul programului FCAS, sugerând că succesul acestuia depinde de disponibilitatea Germaniei de a-și reduce dependența de importurile de armament din Statele Unite.

Ministerele apărării din Franța și Germania nu au comentat oficial situația până în prezent.