Ministrul suedez al Apărării: Europa trebuie să fie pregătită pentru sabotaje și atacuri hibride rusești

Oficialul a subliniat că întărirea apărării europene în fața amenințărilor hibride rusești devine o prioritate strategică pentru statele membre.

Amenințările hibride rusești și necesitatea întăririi apărării europene

Jonson a atras atenția că operațiunile hibride ale Rusiei includ astăzi atacuri cibernetice, spionaj și „acte de sabotaj cinetic”, făcând referire la recentele tentative de sabotaj descoperite în Polonia.

Acesta consideră că Europa trebuie să consolideze reziliența societăților sale pentru a absorbi astfel de atacuri fără reacții de escaladare, subliniind principiul de „descurajare prin negare”.

Oficialul suedez a lăudat reacția rapidă a Poloniei și Olandei, ale căror forțe aeriene au doborât drone ostile luna trecută, numind regulile lor de angajare „un model”.

Cooperare NATO și întărirea apărării europene în fața amenințărilor hibride rusești

Întrebat despre oportunitatea unui potențial scut nuclear pentru flancul estic al NATO, Jonson a reiterat sprijinul ferm al Suediei pentru structurile de descurajare ale alianței. El a confirmat participarea țării sale la exercițiile nucleare NATO Steadfast Noon.

De asemenea, ministrul a menționat întărirea pregătirii civile și militare din Suedia, susținută de noul Minister al Apărării Totale, un pas considerat esențial pentru contracararea amenințărilor hibride.

Suedia, Polonia și sprijinul pentru Ucraina. Un pilon al întăririi apărării europene

Pål Jonson a evidențiat pachetul de sprijin de 7,5 miliarde euro destinat Ucrainei pe următorii doi ani, subliniind că industria suedeză de apărare permite trimiterea de echipamente nou produse Kievului. Suedia și Polonia colaborează deja la furnizarea de material militar Ucrainei, ceea ce ministrul descrie drept „un efort comun”.

În plan bilateral, cooperarea navală dintre Stockholm și Varșovia se intensifică. Suedia a depus o ofertă pentru programul polonez de submarine Orca și explorează parteneriate extinse în domeniul tehnologiilor fără pilot și al sistemelor de apărare aeriană.

„Polonia și Suedia interpretează amenințarea Rusiei în mod similar. Cooperarea noastră este mai puternică ca niciodată”, a afirmat Jonson.