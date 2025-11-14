Atacurile rusești asupra Kievului demonstrează „dispreț pentru umanitate”, declară ministrul german al Apărării

Germania a venit cu o reacție severă după atacurile ruseşti din noaptea de joi spre vineri asupra capitalei ucrainene.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a spus că aceste bombardamente „încalcă larg dreptul internaţional” şi arată „dispreţul faţă de omenire” al lui Vladimir Putin.

În opinia sa, președintele Rusiei „încearcă să facă Ucrainei iarna cât mai insuportabilă posibil, să distrugă moralul şi să spargă voinţa ucrainenilor şi ucrainencelor de a rezista. Dar nu va reuşi”, transmite The Guardian.

Declaraţia lui a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă organizată alături de alţi miniştri ai Apărării din câteva state europene, Marea Britanie, Franța, Polonia, Italia, care oferă sprijin Kievului.

Autorităţile ucrainene transmit că cel puţin patru persoane au murit şi alte 26 au suferit răni după un atac de amploare cu drone şi rachete asupra oraşului.

Majorarea ajutorului pentru Ucraina

Comisia de buget a Bundestagului a aprobat vineri proiectul pentru anul viitor, iar documentul include majorarea ajutorului acordat Ucrainei până la 11,5 miliarde de euro, echivalentul a 13,4 miliarde de dolari.

La începutul anului, ministerele de finanțe și apărare din Germania au prezentat ideea extinderii sprijinului pentru Kiev, de la suma inițială de 8,5 miliarde de euro, adică 9,9 miliarde de dolari, cu încă 3 miliarde de euro, aproximativ 3,5 miliarde de dolari.

Această decizie oferă un avantaj important Ucrainei, mai ales în contextul ultimelor atacuri puternice asupra orașelor.

Suma suplimentară ar urma să acopere muniție pentru artilerie, drone, vehicule blindate și înlocuirea a două sisteme Patriot, conform informațiilor apărute în presa germană.

Parlamentul german urmează să dea votul final asupra bugetului pe 28 noiembrie.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a mai precizat că Berlinul a acceptat să ofere Kievului încă 150 de milioane de euro, adică 175 de milioane de dolari, drept sprijin militar în cadrul inițiativei „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL).