Zelenski: Ucraina și SUA au discutat despre măsuri de protecție împotriva atacurilor rusești și potențiale încălcări ale armistițiului

Președintele ucrainean nu a furnizat detalii suplimentare cu privire la această chestiune.

Duminică, Zelenski a declarat că a primit un „raport detaliat” de la negociatorii ucraineni, inclusiv de la secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, care a condus consultările de pace cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și alți oficiali în Florida.

„Ucraina abordează toate eforturile diplomatice cu cea mai mare seriozitate – suntem hotărâți să obținem o pace reală și o securitate garantată”, a declarat Zelensky pe X, scrie The Kyiv Independent.

„Acesta este exact nivelul de angajament care trebuie impus părții ruse, iar această sarcină poate fi îndeplinită numai împreună cu partenerii noștri”.

Witkoff merge la Moscova

Comentariile vin în contextul în care Witkoff se deplasează la Moscova pentru a discuta cea mai recentă propunere de pace cu Vladimir Putin, care a reiterat recent cererea Rusiei ca Ucraina să se retragă din unele dintre teritoriile pe care le controlează – o condiție pe care Kievul o respinge.

Planul susținut de SUA, ale cărui 28 de puncte impuneau inițial condiții punitive Ucrainei, inclusiv limitarea armatei sale și interzicerea aderării la NATO, a fost revizuit în cadrul consultărilor ulterioare cu delegații ucraineni la Geneva, pe 23 noiembrie, și în Florida.

Zelenski a menționat că, în timpul ultimelor discuții, Andrii Hnatov, șeful Statului Major General al Ucrainei, a informat partea americană cu privire la „situația reală de pe front”.

În timp ce Rusia a înregistrat progrese lente și costisitoare, dar constante, de-a lungul liniei frontului, Zelenski a sugerat, luni, că Moscova exagerează câștigurile sale și a atras atenția asupra pierderilor Rusiei pe câmpul de luptă.

Putin afirmă că a capturat orașele Pokrovsk și Vovchansk

Putin a afirmat că trupele ruse au capturat orașele ucrainene Pokrovsk și Vovchansk, o afirmație care nu este susținută de oficialii ucraineni sau de grupurile de monitorizare a câmpului de luptă.

Potrivit lui Zelenski, Kievul „colaborează activ cu toți partenerii pentru ca țările europene și alți membri ai Coaliției celor dispuși să se implice în mod semnificativ în elaborarea de soluții”.

Zelenski a sosit marți în Irlanda, după ce a vizitat Parisul cu o zi înainte, unde a purtat discuții privind eforturile de pace cu președintele francez Emmanuel Macron și alți lideri europeni.