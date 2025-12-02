Rușii susțin că au capturat două orașe aflate într-o poziție strategică

Rușii au anunțat că au preluat controlul asupra a două orașe strategice din estul și nord-estul Ucrainei, consolidându-și poziția în zonă. Este vorba despre Pokrovsk din estul Ucrainei, un centru logistic cheie pentru forțele ucrainene, precum și Vovciansk în nord-est, potrivit Le Figaro.

„Șeful Statului Major General, Valery Gerasimov, i-a raportat lui Vladimir Putin despre eliberarea orașelor Krasnoarmeisk (denumirea rusească pentru Pokrovsk) și Vovciansk”, a transmis Kremlinul pe Telegram. Potrivit rușilor, acest raport a fost transmis președintelui Putin duminică seara, dar informația a fost făcută publică mai târziu.

Ministerul rus al Apărării a publicat și câteva imagini care par să arate militari ridicând steagul Rusiei în piața centrală a orașului Pokrovsk.

Luptele pentru Pokrovsk, care avea o populație de aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, durează de mai multe luni. Sute de militari ruși s-au infiltrat în oraș începând din septembrie, slăbind apărarea ucraineană. Orașul ocupă o poziție strategică, fiind situat la intersecția mai multor drumuri și căi ferate care duc către ultimele fortărețe ale trupelor ucrainene din est.

Efectele pierderii orașelor cheie

Capturarea orașului complică aprovizionarea trupelor ucrainene în alte părți ale frontului și oferă rușilor o rampă de lansare pentru a avansa spre vest, unde apărarea ucraineană este mai împrăștiată, și spre nord, către orașele mari Kramatorsk și Sloviansk. De asemenea, există riscul ca rușii să încercuiască garnizoana ucraineană din orașul Myrnograd. Ucraina a desfășurat întăriri la Pokrovsk la începutul lunii noiembrie, inclusiv forțe speciale, și a refuzat orice predare a trupelor sale în zonă.

Orașul Vovchansk, situat în regiunea Harkov (nord-est), se află în centrul luptelor din mai 2024. În prezent, orașul este aproape în întregime distrus. Pozițiile de acolo au rămas neschimbate timp de multe luni înainte de recentele câștiguri rusești.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a descris capturarea Vovchanskului drept „un pas important către victorie și atingerea obiectivelor Moscovei” în Ucraina. Acest anunț vine în contextul în care ucrainenii negociază cu americanii planul Washingtonului de a pune capăt războiului, unul dintre punctele de conflict fiind chestiunea teritoriilor ocupate de Moscova.

Emisarul american Steve Witkoff este așteptat în Rusia marți pentru a discuta această problemă cu Vladimir Putin.