Atac neobișnuit în Ucraina: soldații ruși au folosit o conductă de gaze drept tunel

Trupele de asalt aerian ale armatei ucrainene – unități de elită specializate în intervenții rapide – au anunțat luni că au dejucat o tentativă neobișnuită de atac pe direcția Kupiansk, în regiunea Harkov. Potrivit informațiilor transmise de Interfax Ukraine, soldații ruși au încercat să se deplaseze printr-o conductă de gaze Soyuz, folosind-o ca pe un tunel pentru a se apropia nevăzuți de liniile ucrainene.

Conducta este un gazoduct de mari dimensiuni, construit în perioada sovietică, suficient de larg pentru a permite deplasarea oamenilor pe anumite segmente. „Inamicul a încercat să folosească conducta de gaze pentru a ieși pe ascuns și a aduna trupe pentru atac ”, a transmis corpul militar ucrainean într-un mesaj publicat pe Telegram.

Planul a fost dejucat

Potrivit armatei ucrainene, aproximativ 50 de soldați ruși au fost implicați în această operațiune. Planul a fost descoperit la timp, iar atacul a fost oprit de militari ucraineni.

„Datorită detectării rapide a intențiilor inamicului, atacul a fost respins”, a precizat sursa citată, adăugând că eliminarea a cel puțin 40 de militari ruși a fost confirmată.

Armata ucraineană spune că, în urma operațiunii, forțele ruse „nu și-au atins obiectivele stabilite”, iar situația din sectorul respectiv „a fost stabilizată”.

Tactici neobișnuite pentru soldații ruși

Zona Kupiansk este una dintre cele mai disputate din estul Ucrainei, având importanță strategică pentru aprovizionare și deplasarea trupelor. De-a lungul războiului, ambele părți au recurs la metode neconvenționale pentru a obține un avantaj tactic. Folosirea unei conducte de gaze ca rută de deplasare pentru soldați este însă extrem de rară și arată cât de greu este pentru trupe să se apropie neobservate pe acest sector de front.

Rusia nu a comentat oficial incidentul relatat de armata ucraineană.