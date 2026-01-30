Soldații ruși care au luptat în Ucraina ar putea fi opriți la granițele UE

Propunerea, aflată încă în fază de elaborare, a fost înaintată de Estonia în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, desfășurată joi. Tallinn cere un mecanism coordonat la nivelul celor 27 de state membre, care să permită blocarea accesului acestor persoane în spațiul comunitar.

„Rusia are aproape un milion de combatanți. Sunt, în mare parte, criminali. Sunt oameni foarte periculoși”, a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, citat de Kyiv Post.

Tsahkna: „Europa nu este pregătită”

La începutul acestei luni, Estonia a impus deja o interdicție permanentă de intrare pentru 261 de militari ruși despre care afirmă că au participat la invazia Ucrainei, însă autoritățile estoniene susțin că măsurile naționale nu sunt suficiente.

Potrivit ministrului de externe, Estonia deține informații care indică faptul că unii dintre acești combatanți ar putea încerca să ajungă în Europa după încheierea războiului. „Europa nu este pregătită pentru asta”, a avertizat Tsahkna.

„Nu poate exista niciun drum de la Bucea la Bruxelles”

Oficialul estonian a cerut blocului comunitar să creeze un sistem „bine coordonat” de introducere pe liste negre a veteranilor ruși, subliniind că o abordare fragmentată ar lăsa breșe de securitate. „Trebuie să protejăm securitatea europeană și trebuie să o facem împreună. Nu poate exista niciun drum de la Bucea la Bruxelles”, a spus el.

Orașul ucrainean Bucea a devenit simbolul crimelor de război atribuite armatei ruse, după ce autoritățile ucrainene au descoperit acolo execuții și acte de tortură împotriva civililor, în urma retragerii trupelor ruse din zonă, în 2022.

Kallas: „Un risc clar de securitate pentru Europa”

După reuniune, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a confirmat că mai multe state membre și-au exprimat sprijinul pentru propunerea Estoniei. Ea a subliniat că subiectul veteranilor ruși ar deveni relevant în cazul unui eventual armistițiu în Ucraina și că Uniunea trebuie să se pregătească din timp.

„Reprezintă un risc clar de securitate pentru Europa”, a declarat Kallas, precizând că miniștrii au convenit să continue analiza propunerii și să evalueze sprijinul politic la nivelul întregului bloc.

Uniunea Europeană a înăsprit deja regulile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși, ca urmare a agresiunii continue a Moscovei împotriva Ucrainei și a îngrijorărilor privind activități ostile asociate Rusiei pe teritoriul european.