Nou val de atacuri rusești în cursul nopții: Cele mai mari două orașe din Ucraina, vizate

Cel mai mari două orașe din Ucraina, Kiev și Harkov, au fost țintele atacurilor rusești în cursul nopții de vineri spre sâmbătă. Bilanțul, potrivit autorităților, se ridică de patru răniți în Kiev și alți 11 în Karkov.
Atac în Harkov, 2 ianuarie 2026. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
24 ian. 2026, 04:12, Știri externe

Cele mai mari două orașe ale Ucrainei au fost atacate de Rusia în cursul nopții de vineri spre sâmbătă. În Kiev, patru persoane au fost rănite, potrivit The Kyiv Independent.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că persoanele rănite se află în stare gravă. El a spus că au avut loc atacuri în două districte de pe ambele maluri ale râului Dnipro, relatează Reuters.

„Kievul este supus unui atac masiv al inamicului”, a scris Klitschko pe Telegram.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că atât drone, cât și rachete au fost utilizate în atacul asupra capitalei.

De asemenea, și orașul Harkov a fost ținta atacurilor rusești în noaptea de vineri spre sâmbătă. Primarul Ihor Terekhov a declarat că dronele rusești au atacat mai multe cartiere, rănind 11 persoane.

Într-o postare pe Telegram, el a scris că dronele au lovit un cămin pentru persoane strămutate, un spital și o maternitate.

Aceste atacuri au loc la câteva ore după ce prima zi de discuții trilaterale Rusia-SUA-Ucraina s-a încheiat la Abu Dhabi. Discuțiile dintre cele trei delegații vor continua sâmbătă.

